Dl sicurezza: Umbria, Toscana e Piemonte ricorrono alla Consulta/ Salvini vs Pd “Se ne fregano degli italiani”

Dl sicurezza, continua lo scontro tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e gli amministratori locali. Dopo la rivolta dei sindaci del Partito Democratico, sono scesi in campo i governatori: come riporta Il Messaggero, Umbria, Piemonte e Toscana ricorrono alla Corte Costituzionale contro il decreto del capo del Viminale. E la fronda potrebbe allargarsi: anche Emilia Romagna, Lazio e Calabria stanno valutando il medesimo passo. Antonio Bartolini, assessore umbro, ha spiegato che il decreto «sta creando un vero e proprio ‘caos’ normativo e legislativo e confusione nelle responsabilità dei funzionari di Regione, Asl, Agenzie e Comuni e parallelamente una corsa ad ostacoli per gli stranieri che, entrati con un regolare permesso di soggiorno, oggi o sono riportati, con legge dello Stato, nella clandestinità e nell’irregolarità o gli viene tolta la residenza». Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, ha commentato: «Il decreto è vergognoso. Incontrerò i sindaci nelle prossime ore per studiare affinché non abbia effetti immediati. Stiamo valutando il ricorso alla Consulta, che deve essere cogente e preparato nel migliore dei modi per evitare che sicurezza e civiltà siano messe in discussione», riporta Repubblica.

DL SICUREZZA, SALVINI CONTRO IL PD

Il decreto sicurezza ha creato problemi anche all’interno della maggioranza, con alcuni esponenti M5s che si sono schierati contro Salvini. Il Partito Democratico non ha intenzione di fare passi indietro e rilancia: «Noi tutti stiamo dalla parte dei sindaci, che con serietà e per tempo hanno chiesto di affrontare i problemi che genera il decreto Salvini», le parole di Maurizio Martina. Prosegue il candidato alla segreteria dem ai microfoni del Corriere della Sera: «Battaglia strumentale contro il Governo? No. Le parole di sindaci come Orlando, Nardella, Sala e tanti altri dicono tutta la preoccupazione di chi deve governare i problemi reali creati dalle nuove norme. Ed è vergognoso che un ministro dell’Interno, di fronte ai rilievi dei sindaci, risponda con minacce o provocazioni. Come se ne esce? Io chiedo al premier Conte di incontrare i sindaci e definire con loro le soluzioni ai problemi che genererà quel decreto, perché Salvini a parte battute e provocazioni sui social non ha fornito alcuna risposta seria». Parole che non sono passate inosservate al ministro dell’Interno, che su Twitter ha ribattuto: «Attenti! La priorità del Pd è raccogliere le firme per cancellare il Decreto Sicurezza! Niente di nuovo: questi pensano ai clandestini e se ne fregano degli italiani. Ma chi li vota più???».

© RIPRODUZIONE RISERVATA