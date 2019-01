Matteo Salvini contro l’Europa sui migranti/ Il ministro dell’Interno: “Ci hanno preso in giro per mesi”

L’accordo Ue-Malta con l’adesione dell’Italia per lo sbarco dei 49 migranti della Sea Watch potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso, la reazione del ministro dell’Interno Matteo Salvini non lascia spazio a dubbi. Dopo il botta e risposta con il premier Giuseppe Conte, il capo del Viminale ha sottolineato che la situazione verrà discussa dall’esecutivo questa sera e che lui non ha dato nessuna autorizzazione. E il segretario federale della Lega attacca l’Unione Europea su Twitter, citando dati alla mano: «Il 16 luglio 2018, dopo l’arrivo a Pozzallo di 447 immigrati, era stata prevista una ricollocazione tra i Paesi europei. Gli accordi prevedevano di trasferire un totale di 270 persone, invece i trasferimenti EFFETTIVI sono stati solo 129: 23 in Germania, 50 in Francia, 19 in Portogallo, 16 in Irlanda, 21 in Spagna e ZERO a Malta. Non solo! Il 26 agosto 2018, a bordo della Diciotti, sono sbarcate a Catania 177 persone. Anche questi dovevano essere ricollocati ma soltanto l’Irlanda ne ha presi 16. Come facciamo ad accogliere ancora quando ci hanno preso in giro per mesi?».

MATTEO SALVINI CONTRO L’UNIONE EUROPEA

Il tema migranti ha causato diversi problemi all’esecutivo gialloverde in questi mesi, con il M5s parzialmente in disaccordo con la linea due del vice premier e l’ala che fa riferimento a Roberto Fico che ha fatto opposizione in tutti i modi. Roberto Maroni, leghista ed ex ministro dell’Interno ha spiegato: «Il ministro dell’Interno è quello che deve e può decidere, non esiste che il premier prenda una decisione senza consultarsi con lui, fa bene Salvini a protestare. Esistono delle regole in Europa, i Paesi europei sono obbligati a prendere e dare assistenza all’interno di un’area: Malta ha quest’obbligo e non può sottrarsi. Bisogna aprire un confronto all’Interno dell’Ue e che la Commissione si assuma quelle responsabilità che non si è mai presa. Cedere e suddividere in quote non è la soluzione migliore». Al fianco di Salvini c’è anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: «Molte chiacchiere ma alla fine sbarcano tutti in Europa e l’Italia si prende la sua parte di immigrati della Sea Watch. Matteo Salvini dia retta a Fratelli d’ItaIia e disponga il blocco navale a largo della Libia, altrimenti stacchi la spina al governo. Basta prese in giro!».

Il 16 luglio 2018, dopo l’arrivo a Pozzallo di 447 immigrati, era stata prevista una ricollocazione tra i Paesi europei.

(1/3) pic.twitter.com/U9vqrqSrwr — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 9 gennaio 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA