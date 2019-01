Sea Watch-Sea Eye a Malta, emergenza e stallo/ Ue “sbarcare migranti senza ritardi”: no accordo Salvini-Conte

Il caso Sea Watch e Sea Eye (le due Ong che gestiscono le navi Sea Watch 3 e Professor Albrecht Penk, ancora ferme al largo di Malta con 49 migranti a bordo) continua a tenere banco non solo in Italia ma in tutta l’Europa: oggi è previsto un primo vertice Ue (dopo ben 18 giorni di emergenza, ndr) in cui si tenterà di rendere possibilmente proficua la trattativa tra i vari Paesi che si sono resi disponibili all’accoglienza e alla ridistribuzione dei rifugiati a bordo delle due navi Ong. La situazione umanitaria è descritta “ai limiti dell’umana sopportazione” sulle due imbarcazioni: la questione migranti sarebbe sul tavolo del Consiglio dei ministri degli Affari generali Ue a Bruxelles, Il ministro degli Esteri Moavero Milanesi ha smentito l’imminenza di un accordo, «Può darsi che venga evocata, ma non è detto che se ne debba discutere». Intanto però il portavoce della Commissione Ue, Margaritis Schinas, ha fatto sapere che «gli Stati devono mostrare ora una concreta solidarietà. Le persone a bordo devono essere sbarcate in sicurezza e senza ulteriori ritardi». Resta il mancato accordo interno a Palazzo Chigi tra Conte, il M5s e il Ministro Salvini – che ancora ieri ribadiva il suo no all’accoglienza di neanche una persona a bordo della Sea Watch per non «favorire il traffico degli scafisti» – che rende più complesso un già in stallo “dialogo” tra i vari Paesi Ue.

LA TRATTATIVA E LO STALLO

I Paesi disponibili a prendere i 49 migranti a bordo delle due navi Ong della Sea Watch sono Germania, Francia, Olanda, Portogallo, Lussemburgo, Irlanda, Romania, Malta e la stessa Italia: la Spagna ha fatto sapere di aver accolto già troppo negli ultimi mesi, mentre dagli altri Paesi dell’Ue è silenzio “tombale”. Lo stallo sull’emergenza migranti è inoltre provocato dal fatto che il Governo Muscat ha fatto presente e vorrebbe inserire nell’accordo, oltre ai 49 migranti di Sea Watch3 e Professor Albrecht Penk, anche i 250 già sbarcati nell’isola nelle scorse settimane: su questo punto l’Italia si è impuntata, mentre Merkel e Macron sarebbero disponibili ad accogliere altri rifugiati. Resta evidente che tale “meccanismo” nell’affrontare il tema dell’immigrazione solo di fronte alle emergenze non può reggere alla lunga (anzi, già oggi è fallimentare) e servirebbe una congiuntura europea favorevole per imporre una nuova regolamentazione che mette tutti di fronte alle proprie responsabilità, sia in Ue che nei Paesi africani.

