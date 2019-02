Tav, Salvini “la costi-benefici non mi convince”/ Controanalisi Coppola smonta il Mit

Il Ministro degli Interni Matteo Salvini ha fatto sapere questa mattina di aver letto l’analisi costi-benefici della Commissione di Marco Ponti, «e non mi ha convinto molto. Per me, posso solo dire che più veloci viaggiano merci e persone meglio è». Dopo il niet di Toninelli, in risposta ai dubbi del ministro leghista è lo stesso titolare dei Trasporti a commentare «noi siamo senza pregiudizi, ma l’analisi è stata imparziale». Non la pensa così, oltre alla gran parte della Lega, anche l’unico commissario che non ha voluto firmare l’analisi costi-benefici Pierluigi Coppola: il professore e docente di Ingegneria dei Trasporti all’università Tor Vergata di Roma ha consegnato stamattina a Toninelli una nota con nuovi elementi di valutazione sulla Tav che s discostano enormemente dalle conclusioni dell’analisi “pro-M5s”. «La linea Torino-Lione produrrebbe infatti un valore compreso tra i 400 milioni e i 2,4 miliardi di euro» avrebbe scritto Coppola secondo una ricostruzione di Repubblica, in totale distanza con quanto raggiunto dal commissario capo Marco Guido Ponti. In particolare, Coppola non è d’accordo sul «comprendere nel calcolo le accise dei carburanti, perché non è coerente con le linee guida del ministero delle Infrastrutture e con i criteri della Commissione europea che indicano di non considerare le tasse e le entrate fiscali». Dopo la tirata d’orecchi che l’Ue ha fatto all’Italia sul raggiungere una posizione unitaria e dare una risposta in tempi rapidi sulla costruzione della Tav, il Governo vive la doppia velocità di chi questo progetto lo vede come fumo negli occhi e chi invece, pur con qualche dubbio ancora presente, è convinto che si debba continuare e finire al più presto i lavori.

LE DIFFERENZE TRA LE DUE RELAZIONI

Dopo la controversa analisi costi-benefici di Toninelli, l’Italia rischia tra l’altro di essere esclusa per i prossimi 5 anni da tutti i programmi finanziari dall’Unione Europea (qualora decidesse di interrompere l’opera sull’Alta Velocità come scritto sull’analisi presentata due giorni fa): «in caso di seria violazione degli obblighi derivanti dal contratto potrebbero scattare sanzioni amministrative che consistono nell’esclusione da tutti i contratti e accordi di sovvenzione finanziati dal bilancio dell’Unione per un massimo di cinque anni dalla data di accertamento della violazione», si legge nel Grant Agreement. Anche per questo motivo Coppola ha provato a spiegare nel dettaglio le differenze sostanziali con la relazione messa a punto dal commissario Ponti: «l’analisi nelle mani del governo prende in considerazione costi che non sono italiani, che se isolati ammonterebbero a 5,6 miliardi e non a 12,9». Non solo, sempre secondo la ricostruzione di Repubblica se si mettono sulla bilancia i costi per ripristinare i luoghi prima degli scavi, «i benefici supererebbero i costi di circa 400 milioni». Da ultimo, stando ai calcoli di Coppola, i benefici complessivi supererebbero i costi di 2,4 miliardi di euro, altro che 7-8 miliardi di disavanzo come avanzato da Ponti. Il ministro grillino Toninelli però tira dritto e commenta, «Io sono molto favorevole al dibattito. L’analisi costi-benefici è funzionale ad aprire un dibattito per capire se questi soldi sono spesi bene. L’analisi costi-benefici ufficiale è una sola, quella del team di Ponti di cui Coppola ha dato un aiuto di tre pagine. Da una parte c’è una relazione ufficiale, dall’altra una relazione di un non economista. I dati di partenza sono i dati dell’analisi costi-benefici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA