Claudio Borghi: “Lasciare l’Ue se resta tossica”/ “Elezioni Europee ultima chance”

Responsabile economico della Lega, Claudio Borghi torna a parlare dell’ipotesi di un’Italia fuori dall’Ue. Intervenuto a un dibattito della Cisl, il presidente della Commissione Bilancio alla Camera ha affermato: «Penso che le elezioni Europee siano l’ultima opportunità: se a seguito di queste elezioni ci saranno i soliti mandarini guidati dalla Germania a guidare politiche economiche, sociali e migratorie, io dirò di uscirne. O riusciamo a cambiare l’Europa in meglio o dovremo uscirne». Borghi Aquilini ha definito il progetto Ue «fallimentare e tossico per l’Italia», ribadendo che «se l’ambiente rimarrà tossico, dirò “andiamocene fuori”. Dal 2000 a oggi l’Italia è cresciuta del 3 per cento: abbiamo perso due decenni e li abbiamo buttati, non è stato registrato alcun progresso economico».

CLAUDIO BORGHI: “O UE CAMBIA O ITALIA FUORI”

Prosegue il responsabile economico del Carroccio:«In questo bell’ambiente che dovrebbe essere di solidarietà e fraternità tra stati, la Germania è in vantaggio rispetto a noi: ha meno disoccupazione, è più ricca, fa politiche espansionistiche e mercantiliste, si finanzia a un tasso del 3 per cento inferiore a noi. Che cosa dobbiamo fare? Facciamo la gara contro Bolt con le gambe annodate?». Con le elezioni del 16 maggio 2019 le cose potrebbero cambiare: «Abolendo il pareggio di bilancio in Costituzione e sostituendolo con “disoccupazione zero, questo potrebbe diventare l’obiettivo dell’Europa. Invece di essere contributori netti diventeremmo recettori netti, la Germania dovrebbe pagare per mettere su politiche del lavoro nei Paesi in cui c’è disoccupazione, in certi casi causata anche dalle sue politiche e dal suo modo predatorio di condurre il commercio internazionale».

