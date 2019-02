TAV, INTESA LEGA-M5S SU MOZIONE CAMERA/ Gelmini (FI), “scelta inaccettabile”

Lega e M5s hanno trovato un accordo su una mozione avente come oggetto la Tav che a breve sarà presentata alla Camera. Attenzione però: questo non vuol dire che il partito di Matteo Salvini e quello di Luigi Di Maio abbiano raggiunto un’intesa politica sul futuro dell’Alta Velocità Torino-Lione, anzi. Si tratta, come spiega La Repubblica, di un gioco d’aula per evitare che l’opposizione, nello specifico Forza Italia, si inserisca tra i due partner di governo dividendo la maggioranza. Nel testo, firmato dai capigruppo di 5 Stelle e Lega, Francesco D’Uva e Riccardo Molinari, non compare alcun riferimento all’analisi costi-benefici commissionata da Danilo Toninelli né a tempi e modalità della decisione che il governo dovrà assumere. “Con riguardo alla linea ad Alta Velocità Torino-Lione ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia”: questa, a quanto si apprende, la forma scelta per la mozione, che ricalca di fatto le parole del contratto di governo. La risoluzione di maggioranza sulla Tav verrà messa in votazione alla Camera quando l’Aula di Montecitorio esaminerà una mozione sì-Tav presentata da Forza Italia.

GELMINI, “SI PERDONO CENTINAIA DI MILIONI”

Ed è proprio il partito di Silvio Berlusconi, che la mozione a favore dell’Alta Velocità Torino-Lione l’ha redatta, a denunciare le conseguenze dell’intesa Lega-M5s. Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, ha dichiarato:”Grazie all’impegno di FI si potrà finalmente discutere in Parlamento della linea ad Alta Velocità Torino Lione. Grazie all’insipienza di questa maggioranza di governo invece si perderanno centinaia di milioni di finanziamenti europei e si bloccherà la realizzazione di un’opera strategica già in cantiere: nella mozione di maggioranza firmata dai capigruppo di Lega e 5 stelle infatti si parla di ‘ridiscutere integralmente’ il progetto della Tav, che in pratica significa azzerare tutto. Una scelta incomprensibile e inaccettabile di cui chiederemo conto alla maggioranza in Aula”.

