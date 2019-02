Massimo Zedda/ Video elezioni Sardegna, candidato Centrosinistra “riforma burocrazia”

Elezioni regionali in Sardegna, è Massimo Zedda il candidato presidente del Centrosinistra: l’attuale sindaco di Cagliari e sindaco metropolitano di Cagliari è sostenuto da Partito Democratico, Liberi e Uguali, Campo Progressista, Possibile, Partito Socialista Italiano, Futura, Italia in Comune e alcune liste civiche. Dopo aver annunciato a novembre la sua disponibilità ad essere il candidato presidente alle regionali del 2019, Zedda ha preso le distanze dalla giunta uscente e, secondo gli ultimi sondaggi pre-voto, sarà lui a dare battaglia al candidato del Centrodestra Christian Solinas. Ed è chiaro già dal suo slogan,“Tutta un’altra storia”: «Penso sia normale che la mia candidatura debba segnare una discontinuità. Non si possono convincere gli elettori dicendo “replicherò tutto quello che è stato fatto”. Noi abbiamo chiesto per tanti anni di risolvere i problemi della Sardegna e i problemi politici ai tecnici. Invece penso sia la politica a dover guardare ai bisogni dei cittadini, con una visione di insieme dei problemi connessi tra loro».

MASSIMO ZEDDA PROMETTE LA RIFORMA DELLA BUROCRAZIA

Nell’intervista rilasciata a L’Unione Sarda, Massimo Zedda ha parlato della riforma della burocrazia regionale «bloccata da una legge di oltre quarant’anni fa»: «Si può, ma c’è la necessità che la macchina regionale venga ripensata. Tutto ruota attorno a una legge del 1977, legata a un mondo che non c’è più. Nel governo regionale si deve attivare lo stesso meccanismo che ha riformato i Comuni. Il sindaco nella città può decidere gli assessorati, riorganizzarli, scorporarli, aggregarli, in funzione delle esigenze operative. Decentramento dei servizi? Delegare consente alla Regione di occuparsi di programmazione. Serve un decentramento a favore dei Comuni, con la valorizzazione delle Province, come enti di secondo livello, il tramite tra le esigenze del territorio e l’apparato regionale».

IL SINDACO DI CAGLIARI PUNTA ALLA REGIONE

Il candidato del Centrosinistra si è poi soffermato sul problema spopolamento: «Una strada è il telelavoro. A Cagliari l’abbiamo attivato. Prima, molti dipendenti erano costretti a prendere casa in città per lavorare al Comune. Ora una persona di Carloforte può lavorare da casa sua, viene meno lo spopolamento per quel territorio, si produce di più e sono abbattuti i costi per il Comune di via Roma. Immaginiamo questo progetto a livello regionale: si crea sviluppo per le amministrazioni dell’interno, la macchina Regione risparmierebbe». Massimo Zedda ha poi spiegato quanto ha inciso la sua esperienza a Cagliari sulla decisione di candidarsi: «I dati su Cagliari città ci dicono che il capoluogo ha difficoltà di crescita ulteriore per i problemi economici dati dal resto del territorio. Non si riuscirà a sopravvivere da nessuna parte in Sardegna se non ci sarà uno sviluppo armonico e omogeneo per tutti i sardi». Infine, un commento sui punti di contatto tra il suo progetto e quello dei poli autonomisti e indipendentisti: «Ce ne sono? Penso proprio di sì. Si deve ragionare col governo nazionale alla pari. Dobbiamo pretendere dal Governo lo stesso trattamento di altre realtà d’Italia, in termini di risorse e di aiuto nel dialogo con l’Ue».





