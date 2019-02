Rimborsopoli M5s, Di Maio: “Giulia Sarti va espulsa”/ Ex fidanzato “Chiederò i danni”

«Se penso a tutto il fango che mi hanno gettato addosso… Finalmente si è capito che la denuncia di Giulia è stata solo a fini strumentali per tutelare se stessa», queste le parole di Bogdan Andrea Tibusche, l’ex fidanzato di Giulia Sarti coinvolto nello scandalo Rimborsopoli M5s. L’avvocato Mario Scarpa ha commentato a Il Resto del Carlino: «E’ evidente che è stata strumentale, in quella denuncia dava a lui la colpa di tutto, dei soldi che non erano stati versati al fondo e di altri che aveva usato per se stesso. La verità è che lei gli aveva delegato tutto. Ora è lo stesso pubblico ministero a dire che le accuse sono del tutto infondate: la Sarti voleva allontanare da sè i sospetti davanti al partito». Prosegue il difensore di Tibusche: «Nel suo lavoro era conosciuto e quotato, aveva prospettive che è stato costretto ad abbandonare. Appena rientrerà in Italia, valuteremo insieme se presentare una denuncia penale nei confronti della parlamentare o chiedere invece i danni in sede civile». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

DI MAIO: “GIULIA SARTI VA ESPULSA”

«Bisogna premiare le persone oneste e tutti quelli con la schiena dritta»: lo diceva Giulia Sarti, ex Presidente della Commissione Giustizia alla Camera e portavoce del M5s, a fine dello scorso anno in merito alla promozione della Legge Spazzacorrotti presentata e ottenuta dal M5s. Ecco, dopo solo qualche mese, con il pieno dello scandalo per il caso Rimborsopoli la situazione per l’ex fedelissima di Bonafede e Di Maio si è radicalmente “ribaltata”: la vicenda è nota, esplosa ieri quando è stata richiesta l’archiviazione per il suo ex fidanzato Andrea Tibusche Bogdan. Era stata la Sarti a denunciarlo 12 mesi fa per aver annullato alcuni bonifici inviati dalla deputata M5s al fondo per il micro credito del Mef (l’obbligo sottoscritto da ogni parlamentare dei Cinque Stelle all’inizio di ogni legislatura). Le Iene avevano scoperchiato questo e altri casi con vari grillini finiti nella stessa gogna che hanno contribuito a “creare”: Rimborsopoli nel M5s e Giulia Sarti si difese dicendo che il fidanzato aveva preso quei bonifici provando ad appropriarsene (circa 20mila euro). Per i giudici non ci sono prove in merito e a quel punto la Sarti si è dimessa dal ruolo dalla carica di Presidenza alla Commissione in Camera e si è autosospesa dal Movimento 5 Stelle. Ora Luigi Di Maio “chiede” la sua testa: «Giulia Sarti si è dimessa dalla presidenza della Commissione Giustizia e si autosospesa. Ora il Movimento dovrà decidere l’espulsione, che credo doverosa».

PD CONTRO ROCCO CASALINO, “ISTIGAZIONE A DELINQUERE”

La durissima presa di posizione del leader e vicepremier grillino riguarda il polverone agitato e alzato da Giulia Sarti contro Rocco Casalino (portavoce M5s e del Premier Conte) che, secondo le chat inviate da Sarti all’ex fidanzato, le avrebbe intimato di “mentire” e “accusare Bogdan” per coprire la malefatta e non fa scoppiare un polverone. Ecco, quella stessa bufera è emersa lo stesso e ora la situazione è di forte imbarazzo per il Movimento 5 Stelle: in una nota questa mattina Casalino l’aveva già scaricata dicendo «Sarti si è probabilmente coperta dietro il mio nome con l’allora compagno, se avessi saputo di questi ammanchi o di giri strani l’avrei immediatamente riferito al capo politico e ai probiviri. Io non tutelo i parlamentari, ma il Movimento, come sanno tutti». Ieri sera nella nota in cui annunciava la sua autosospensione la deputata M5s aveva anche precisato «Preciso che né Ilaria Loquenzi (ndr, altra responsabile comunicazione) né Rocco Casalino mi hanno spinto a denunciare nessuno, ma si sono limitati a starmi vicino» ma le Iene, in questo focus, hanno spiegato il “perché” di quella precisazione rivelando il contenuto della chat Telegram tra Giulia e l’ex fidanzato «Le Iene hanno i nomi da mesi e mi hanno chiesto se denuncio te perché mi stanno chiedendo come uscire da questa storia”(…) “me l’ha chiesto Ilaria con Rocco. Per salvarmi la faccia…». Il Pd ha intanto formalizzato una richiesta al Presidente del Consiglio Conte dopo l’emergere del caso-Sarti: la deputata Alessia Morani ha spiegato in Aula «Conte venga a riferire di questi fatti gravissimi e allontani immediatamente il soggetto Rocco Casalino che si è coperto di un reato, l’istigazione a delinquere, e che svolge non un ruolo di garanzia come portavoce del presidente del Consiglio».

VI ASPETTIAMO IN TUTTE LE PIAZZE D’ITALIA PER LO #SPAZZACORROTTIDAY! Il vento sta cambiando e vogliamo informarvi sulla nuova legge anticorruzione.

Domani scenderemo in piazza per confrontarci con tutti i cittadini su questa riforma. Non mancate!@GiuliaSarti86 pic.twitter.com/QUQOzEmCrk — Movimento 5 Stelle (@Mov5Stelle) 21 dicembre 2018





© RIPRODUZIONE RISERVATA