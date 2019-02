Giulia Sarti si autosospende da M5s/ Rimborsopoli, chiesta archiviazione per suo ex

Il caso Rimborsopoli nel M5s è tutt’altro che esaurito e dopo oltre un anno arriva una svolta clamorosa: dopo la richiesta di archiviazione dell’ex fidanzato Andrea Tibusche Bogdan, la deputata grillina Giulia Sarti ha annunciato di essersi autosospesa dal Movimento 5 Stelle e congiuntamente anche dalla Presidenza della Commissione Giustizia alla Camera. La portavoce M5s aveva denunciato più di 12 mesi fa il suo ex fidanzato – consulente informatico di origini rumene – per aver annullato alcuni bonifici inviati dalla Sarti al fondo per il micro credito del Mef, l’obbligo sottoscritto da ogni parlamentare dei Cinque Stelle all’inizio di ogni legislatura. Furono Le Iene a scoperchiare l’inchiesta “Rimborsopoli” proprio su tutti quei parlamentari grillini che non risultavano adempienti alla regola interna del Movimento fondato da Beppe Grillo e Roberto Casaleggio: tra di loro c’era proprio Giulia Sarti che però incolpò l’ex fidanzato di aver bloccato e annullato quei bonifici per appropriarsi della cifra (circa 20mila euro). Un anno fa, quando i pm lo interrogarono, Bogdan spiegò che se avesse agito sul conto corrente della deputata M5s tra le più strette collaboratrici di Bonafede e Di Maio, «lo avevo fatto con la consapevolezza di lei e avendone le password». Consegnò ai giudici anche l’intera chat in cui Giulia Sarti annunciava la querela per potersi togliere dall’imbarazzo delle restituzioni “fantasma”.

LA NOTA DI GIULIA SARTI: “MI AUTOSOSPENDO DAL M5S”

Oggi la decisione ultima del procuratore capo, Elisabetta Melotti e del pm Ercolani, che hanno firmato la richiesta di archiviazione: «non vi furono reati» e ora sarà solo il Gip a dover decidere se vi siano opposizioni alla richiesta o la completa archiviazione. «A seguito delle notizie riportate sulla stampa in merito alla richiesta di archiviazione per la querela da me sporta nei confronti di Andrea Tibusche Bogdan, annuncio le mie dimissioni da presidente della Commissione giustizia della Camera e, a tutela del MoVimento 5 Stelle, mi autosospendo». Questa la nota con la quale Giulia Sarti, portavoce del MoVimento 5 Stelle e presidente della Commissione giustizia, di fatto “ammette” le proprie colpe: «In questa occasione, tengo anche a precisare che né Ilaria Loquenzi né Rocco Casalino mi hanno spinto a denunciare nessuno, ma si sono limitati a starmi vicino nell’affrontare una situazione personale e delicata», conclude Sarti. Interpellato dall’Adnkronos, Andrea Bogdan lascia intendere che il caso non finirà qui «ci saranno sviluppi»: insomma, la Sarti che si è sempre difesa dall’accusa di “furbetta” contro il suo stesso Movimento, oggi vive il momento di massima difficoltà lasciando un partito – in attesa della decisione dei probiviri e del Garante M5s (Beppe Grillo) – già di per suo sconvolto dalla batosta in Sardegna e dalla riorganizzazione voluta dal vicepremier M5s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA