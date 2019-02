Primarie Pd, 3 marzo si vota/ Martina, Zingaretti e Giachetti: i big dem a sostegno

Manca poco per le Primarie Pd meno “chiaccherate” della storia dem: il 3 marzo prossimo i gazebo torneranno ad affollare le piazze italiane anche se i consensi per il Partito Democratico sono ai minimi storici e la campagna elettorale “non spumeggiante” tra i tre candidati (Zingaretti, Martina, Giachetti) non hanno certo aiutato ad accendere maggiormente i riflettori attorno alla sfida per il Congresso Pd. Il Segretario che uscirà eletto dalle Primarie di domenica avrà poi poche settimane per organizzare le liste e la strategia del partito verso le Elezioni Europee (fine maggio, ndr) il che dà quantomeno la ragione a Roberto Giachetti quando già mesi fa sosteneva che il Congresso nuovo andava fatto poco dopo la debacle delle Politiche 2018 e non a ridosso delle importanti Elezioni in Ue. Anche se ad oggi avere a proprio sostegno qualche “big” del Pd non è sinonimo di certo bagno di folla e consensi conseguente, è sempre utile provare a “ripassare” le alleanze e le correnti che si sfidano domenica nel turno di votazioni ai gazebo di tutte le città d’Italia. Con Zingaretti troviamo di fatto la “vecchia” guardia del Pd tutta schierata: Romano Prodi, Dario Franceschini, Piero Fassino, Giuliano Pisapia (anche se con passato fuori dal Pd) ed Enrico Letta. Con il segretario reggente uscente Martina invece hanno scelto di esporsi Graziano Delrio, Tommaso Nanniàcini, Massimo Cacciari, Beppe Sala e un finora “enigmatico” Paolo Gentiloni che sembra fino all’ultimo “indeciso” se appoggiare Zingaretti (aveva aperto la sua campagna elettorale, ndr) o virare su Martina. Manca un solo vero nome, molto atteso, ed è ovviamente schierato con il terzo, l’outsider, dopo esser stato abbandonato dallla maggiorparte del partito pur avendo vinto le ultime due primarie (ma avendo anche perso poi tutte le competizioni nazionali col Pd): Matteo Renzi ha scelto Giachetti, e come lui anche Maria Elena Boschi, Luigi Marattin, Anna Ascani e forse anche Calenda se non virerà all’ultimo su Martina.

PRIMARIE PD, IL “BIGINO” DEL VOTO

Un piccolo “bigino” verso il voto potrebbe iniziare ad essere necessario per tutti quegli elettori Pd (e non solo) che vogliono esprimere il proprio giudizio e scelta ai gazebo per ile imminenti Primarie del Partito Democratico: dalle 8 alle 20 domenica 3 marzo in tutta Italia sono attesi 7mila gazebo e seggi allestiti nei circoli del Pd. Per poter trovare il proprio seggio i dem hanno messo a disposizione un portale – https://www.pdprimarie2019.it – dove basta inserire il proprio comune e il numero della sezione elettorale indicata dalla propria tessera elettorale, cliccare il bottone “trova il tuo seggio” e così scoprire in automatico il seggio corrispondente dove recarsi a votare. Per scoprire come si vota è assai semplice: il voto si esprime tracciando un unico segno su una delle liste di candidati. Votando il candidato segretario si vota automaticamente anche la lista a lui collegata con i delegati che entreranno in Assemblea nazionale, composta da 1000 membri.

