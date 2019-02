Silvio Berlusconi: “Se governo non cade, futuro di disoccupazione e povertà”/ “M5s pericoloso e incompetente”

Silvio Berlusconi ha deciso di tornare in campo e di candidarsi alle prossime Elezioni Europee, in programma nel maggio 2019. Il leader di Forza Italia nelle ultime settimane si è scagliato con fermezza contro il Governo Movimento 5 Stelle-Lega, auspicando a un esecutivo di Centrodestra: intervistato da Radio 105, ha rinnovato la sua «preoccupazione» per i provvedimenti grillini e ha parlato di uno scenario apocalittico per il futuro del Paese qualora il governo non cadesse. Ecco le parole dell’ex premier: «Se il governo non cade vedo un futuro nero di disoccupazione, povertà e scontri sociali, un Paese paralizzato dall’improvvisazione e dall’incompetenza della peggiore sinistra ideologica del Novecento, il M5s».

SILVIO BERLUSCONI PREOCCUPATO DA SAVONA ALLA CONSOB

La notizia del giorno è senza dubbio l’addio al governo del ministro per gli Affari europei Paolo Savona, che sarà il nuovo presidente della Consob: «Savona è certamente una persona competente e se si defila dal governo per andare alla guida della Consob è un segnale identificativo della tempesta economica che si sta scatenando, di cui vediamo solo le avvisaglie per il momento». A proposito delle elezioni europee, l’ex presidente del Milan ha sottolineato: «Alle Europee c’è un pericolo molto grave che si può e si deve evitare, la vittoria dei grillini. Invito a dare il voto a chi ha dimostrato di saperci fare, di saper risolvere i problemi, di non aver messo le mani nelle tasche degli italiani e di aver mantenuto tutte le promesse: il sottoscritto e Forza Italia».

