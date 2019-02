BERLUSCONI, “LAVORO PER ACCORDO PPE-SOVRANISTI”/ Cav, “ultimatum a Salvini? Non ce ne sarà bisogno…”

Sono parole che danno l’idea del fermento politico in atto nel centrodestra quelle pronunciate ad Avezzano da Silvio Berlusconi, impegnato nella chiusura della campagna elettorale per le regionali dell’Abruzzo di domenica. Come riportato da Adnkronos, il Cav pare intenzionato a fungere il ruolo di ponte tra la grande famiglia dei popolari europei rappresentato dal PPE e i sovranisti che pensano di formare un gruppo autonomo dopo le elezioni di maggio. Berlusconi a tal proposito si è detto fiducioso della possibilità di trovare un’intesa proprio grazie alla sua mediazione:”Sto lavorando a un accordo tra il Ppe e i partiti conservatori di destra, come la Lega. La Lega deve collaborare con il Ppe. Auspico fortemente che Lega abbia un buon successo alle europee: oggi è conservatrice e sovranista”.

BERLUSCONI, “ULTIMATUM A SALVINI? NON CI SARA’ BISOGNOSO”

Al di là delle ricostruzioni giornalistiche e dei retroscena che descrivono un Matteo Salvini poco propenso a tornare nell’alveo del centrodestra berlusconiano, il leader di Forza Italia continua ad ostentare un certo ottimismo:”Non ci sarà bisogno di un nostro ultimatum a Salvini per mandare questo governo a casa, perché poi con la Lega dobbiamo collaborare per tornare a Palazzo Chigi con il centrodestra. Nessun ultimatum, insomma, anche perché non ce ne sarà bisogno, saranno i fatti a mandare a casa questo governo”. Nel mirino di Silvio Berlusconi restano sempre i Cinque Stelle:”Questa volta il pericolo grillino è molto più grave di quello comunista…non sanno nulla, si dichiarano loro stessi degli scappati di casa…”. Il Cav per questo motivo rimarca l’importanza di votare Forza Italia, a partire dalle regionali in Abruzzo:”Se l’Abruzzo di domani si vedrà governato dai cinque stelle, anziché da noi, sarebbe un fatto molto negativo”. Da qui l’invito a contattare anche “fidanzati e le fidanzate…dovete andare a votare Forza Italia e se serve, fate votare noi anche a pedate..”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA