Fedriga in ospedale con la varicella/ Era contro obbligo vaccini: si è ammalato

Massimiliano Fedriga ha contratto la varicella ed è stato ricoverato all’ospedale di Udine per qualche giorno. Qualcuno parla di “legge del contrappasso”, visto che il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia si era schierato contro l’obbligo vaccinale. Lo aveva infatti definito un “diktat”, ma ora è rimasto lui stesso vittima della varicella. «Sto bene, sono a casa in convalescenza e ringrazio tutti», ha dichiarato il diretto interessato, come riportato dal Corriere della Sera. La notizia non è passata inosservata al paladino dell’obbligo vaccinale, nonché divulgatore dei rischi connessi all’abbassamento della “immunità di gregge”. Si tratta del virologo Roberto Burioni, che sul sito Medicalfacts ha rilanciato le sue raccomandazioni, rivolgendole non solo ai bambini ma anche agli adulti. «Io vi consiglio di vaccinarvi. Non per proteggere gli altri, ma perché – ve lo garantisco –, la varicella è una malattia molto contagiosa e prenderla da adulti è davvero qualcosa di molto, molto, molto spiacevole».

MASSIMILIANO FEDRIGA IN OSPEDALE CON LA VARICELLA

Massimiliano Fedriga è stato capogruppo della Lega alla Camera proprio quando si discuteva il decreto Lorenzin sull’obbligatorietà dei vaccini. Il leghista si era detto contrario al provvedimento: riteneva che non fosse il percorso più corretto da seguire per convincere le famiglie “no vax” a sottoporsi alla profilassi. E non ha affatto cambiato idea. «Ma il contagio conferma la posizione che ho sempre espresso: vaccinarsi è opportuno e doveroso per tutti, solo che l’obbligo imposto dallo Stato dimostra di non funzionare». E spiega a tal proposito che in Friuli Venezia Giulia vale la legge nazionale che esclude i bambini non vaccinati da asili e scuole, ma lui sostiene la politica del “coinvolgimento e del convincimento scientifico”, perché, aggiunge, il “proibizionismo fallisce in tutti i campi”. Nonostante ciò, ha fatto vaccinare i suoi due figli. «E io stesso da piccolo avevo fatto tutti i vaccini previsti all’epoca. Però sono passati 35 anni ed evidentemente i principi attivi si erano attenuati. Così ho preso la varicella, un paio di settimane fa, probabilmente in aereo». Ma nulla di grave per fortuna.

