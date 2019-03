Decretone, ok da commissioni della Camera/ Lunedì torna in aula: le novità approvate

Prosegue senza intoppi verso la pubblicazione il famoso “decretone” contenente le due misure cardine del governo, leggasi Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Nella notte appena passata, quella fra venerdì 15 e sabato 16 marzo, è arrivato il via libera al maxi decreto da parte delle commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera: completato l’esame degli emendamenti ed è stato dato mandato al relatore di portare il provvedimento in aula nella giornata di lunedì 18 marzo. Le due commissioni, come ricorda LaPresse, hanno quasi terminato il proprio lavoro di esame del decretone, e salvo slittamenti dell’ultima ora non previsti, fra due giorni il provvedimento verrà sottoposto all’Aula della Camera. Non è da escludere il ricorso alla fiducia nel caso in cui dovessero esserci discordanze significative in seno al governo, e dopo l’eventuale fiducia il maxi decreto tornerà nelle aule del senato per la terza lettura. Se tutto andrà come previsto il prossimo 29 marzo il testo verrà convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

DECRETONE, OK DA COMMISSIONI DELLA CAMERA

Nella notte appena trascorsa sono state approvate alcune novità, a cominciare dall’emendamento che allarga il pubblico che può ottenere la pensione di cittadinanza. Quest’ultima, che equivale al reddito di cittadinanza ma per gli over 67, potrà essere concessa anche se «il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza». Novità anche per quanto riguarda il contributo in favore delle famiglie con disabili a carico; nel dettaglio è stata rivista la scala di equivalenza che ora potrà raggiungere un valore massimo di 2.2, e grazie a tale ritocco il contribuente potrà ottenere un assegno maggiorato di 50 euro, passando dagli attuali 1.330 euro al mese, a 1.380. Per quanto riguarda i genitori single che richiedono il reddito di cittadinanza, via libera alla stretta, con il governo che intende “evitare comportamenti opportunistici”: in presenza di figli minori anche il genitore non convivente o non sposato farà parte del nucleo famigliare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA