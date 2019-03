Assemblea Nazionale Pd, Zingaretti Segretario/ Diretta video, Gentiloni Presidente?

Nicola Zingaretti è stato proclamato Segretario durante l’Assemblea Nazionale del Pd in corso a Roma nella consueta cornice dell’Hotel Ergife: dopo la schiacciante vittoria alle Primarie dem contro Martina e Giachetti, il Governatore del Lazio fa il suo ingresso ufficiale da nuovo Segretario dopo il doppio mandato di Matteo Renzi (assente illustre all’Assemblea, si è fatto sentire solo con un tweet di incoraggiamento al suo successore). «Non è in gioco solo il governo ma le fondamenta irrinunciabili della nostra comunità politica. Il Paese è bloccato e sta decadendo. Il pil è fermo – prosegue il Segretario nel suo primo discorso ufficiale all’Assemblea Nazionale Pd – nel prossimo autunno ci sarà bisogno di una manovra di decine di miliardi di euro e sarà drammatica». Poi ancora contro Lega e M5s si scaglia il Governatore, «Questo è il governo dei nì. Nì sulla Tav, nì sul Venezuela, nì sull’accordo commerciale con la Cina. Un grande Paese come l’Italia non può essere governata dai nì, ma con decisioni chiare che facciono aumentare la fiducia e aumentino la credibilità del Paese». Non solo attacchi al Governo però con Zingaretti che rivendica la possibilità di un nuovo Pd anche contro i suoi detrattori che lo vedono “specchio” di un possibile ritorno del passato vetero-comunista: «Qualcuno prevede fuori di noi, negli editoriali che ho letto, che metteremo da parte il riformismo. Dico esattamente il contrario: serve più riformismo per affrontare il futuro. Ma il riformismo non si misura con le parole ma con il grado di giustizia sociale, migliorando la vita delle persone. Di questo riformismo abbiamo un disperato bisogno».

ASSEMBLEA NAZIONALE PD: LA DIRETTA VIDEO STREAMING

Oltre alla proclamazione ufficiale, avvenuta con la consueta diretta streaming video dell’Assemblea Pd, la giornata di oggi prevede per il neo-eletto Nicola Zingaretti la nomina del Presidente (voto a scrutino segreto con la maggioranza assoluta di tutta l’Assemblea dei delegati), la scelta del Tesoriere e la prima riunione della Direzione Nazionale scelta dal neo Segretario ma approvata dal diretti delegati. Ricordiamo come oggi non sarà resa nota la Segreteria di Zingaretti che invece verrà indicata dal Segretario in una riunione della Direzione convocata con specifico odg nei prossimi giorni. Sembra scontata la nomina di Paolo Gentiloni a Presidente del Pd, con l’ok dell’ala Lotti-Guerini-Boschi – «Voterò Gentiloni presidente, non faccio parte di nessuna corrente. Ho votato convintamente Giachetti alle primarie, il mio voto rispetta anche il lavoro fatto insieme a Gentiloni al governo» ha fatto sapere l’ex Ministra delle Riforme – mentre l’unico ad esprimere parere contrario é Giachetti, «Paolo Gentiloni è un amico e un fratello, per me. Ma al congresso si è schierato apertamente con Zingaretti. Se fosse stato una personalità realmente terza, non avrei avuto difficoltà a votarlo. Ma oggi, dalla minoranza, non riterrei coerente farlo». Il grande assente è però ancora Matteo Renzi che ha voluto far marcare in questo modo la sua “distanza” da Zingaretti (ufficialmente per motivi familiari non è presente all’Assemblea Nazionale) lanciando però un messaggio comunque distensivo «Oggi Nicola Zingaretti inizia il suo lavoro come Segretario Nazionale del Pd. Un abbraccio a lui e a tutta la squadra che lavorerà con lui. L’Italia si aspetta dal PD una risposta allo sfascio di Salvini e Di Maio, non più polemiche interne. Avanti tutta! Buon lavoro, Nicola».





