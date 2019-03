Giuseppe Conte col figlio Niccolò/ Tra l’ex moglie Valentina Fico e Olivia Paladino

Il premier Giuseppe Conte ha deciso di festeggiare la Festa del Papà. Sui social ha pubblicato una foto in cui è ritratto col figlio Niccolò, nato nel 2008. Un’immagine tenera in cui il presidente del Consiglio sistema la camicia del figlio mentre è al telefono. «Anche se il tempo a disposizione non è mai abbastanza, quello che conta è cercare di esserci sempre», ha scritto Giuseppe Conte sui social. Il figlio Niccolò è nato dalla relazione con Valentina Fico, da cui Conte si è separato. Con lei è rimasto in buoni rapporti, visto che prima di accettare l’incarico che Sergio Mattarella gli conferì ha fatto una telefonata all’ex moglie per farsi consigliare. Valentina Fico, 44 anni, lavora all’Avvocatura di Stato, sezione VII, quella che si occupa di Istruzione, Ricerca e Infrastrutture. «Sarà un ottimo presidente», disse la Fico ai cronisti che la intercettarono vicino casa, peraltro poco lontana da quella dell’ex marito. Ma nella sua vita c’è anche Olivia Paladino.

GIUSEPPE CONTE, FOTO COL FIGLIO NICCOLÒ E LA VITA PRIVATA

Della via privata del premier Giuseppe Conte si sa comunque molto poco, perché è all’insegna della massima discrezione. Dopo la sua nomina è finito al centro del gossip per la sua relazione con Olivia Paladino, un’affascinante 35enne tutt’altro che sconosciuta. È infatti figlia di Cesare Paladino, proprietario dell’hotel Plaza di Roma, a pochi metro da piazza di Spagna. I due, stando a quanto raccontato dai rotocalchi, si sarebbero conosciuti grazie ai rispettivi figli, Niccolò per lui e una ragazzina per lei, che frequentano la stessa scuola nel centro di Roma. Al momento del loro incontro Conte era già divorziato dalla mamma di suo figlio, Valentina Fico, con cui mantiene un rapporto cordiale. E infatti la figlia del direttore del Conservatorio di Santa Cecilia, a Roma, parla sempre bene, nelle poche occasioni in cui lo fa pubblicamente, dell’ex marito. Intanto Giuseppe Conte e Olivia Paladino si frequentano assiduamente ma mai in occasioni ufficiali. E si muovo separatamente anche quando cenano con i rispettivi figli.





