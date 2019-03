Via della Seta, Xi Jinping in Italia/ Cina, Mattarella: “commercio e investimenti”

Inizia da questa sera la tre giorni di Xi Jinping in Italia in un momento delicato quanto strategico per mettere a punto il memorandum sulla ormai famosa “Nuova Via della Seta”, la serie di accordi commerciali, culturali, industriali e tecnologici tra la Cina e diverse altre potenze mondiali, tra cui appunto a breve potrebbe entrare anche l’Italia del Governo Conte (ma il progetto era già cominciato con Gentiloni, ndr). Ad aprire la visita del premier cinese (in arrivo a Roma questo tardo pomeriggio) ci ha pensato una intervista del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai giornalisti cinesi del Quotidiano del Popolo, CCTV, Radio Cina Internazionale, Quotidiano Guangming, Agenzia di Stampa Nuova Cina. «Auspichiamo che con la visita del presidente Xi Jinping possano scaturire intese, idee, progetti, nei quali il partenariato italo-cinese possa ulteriormente svilupparsi, anche a più generale beneficio della collaborazione tra Europa ed Asia, che necessita di un volume, sempre maggiore, di investimenti sostenibili in infrastrutture, per assicurare un futuro di benessere e di pace per le tutte le popolazioni dei due continenti».

IL PROGRAMMA DI XI JINPING IN ITALIA

Mentre lo snodo centrale della visita di Xi Jinping sarà la firma del memorandum sulla Nuova Vita della Seta tra il Premier Conte e il Ministro Di Maio (sul tavolo il 5G, gli snodi commerciali import-export tra Italia e Cina e i flussi di traffico nei porti di Trieste e Genova), Mattarella prova a fissare i “punti” centrali di questo nuovo importante (e molto discusso in Europa) passo commerciale approntato dall’Italia. «Il partenariato tra Italia e Cina è costruito su fondamenta solide, ispirate da naturali convergenze tra due antichissime civiltà. Questo legame si arricchisce costantemente di nuovi ambiti di cooperazione; e si tratta di un dato di sicuro rilievo […] L’intensificazione dei nostri rapporti economici deve passare attraverso la creazione di un contesto quanto più aperto e trasparente possibile; in cui i soggetti economici dei due Paesi possano agire in maniera equivalente, reciprocamente libera ed equilibrata, con la rimozione di barriere, che ancora si frappongono ai flussi commerciali». Sul fronte ambientale, Mattarella “spiega” a Xi Jinping «La pace non è tale senza sviluppo, senza giustizia sociale, senza tutela dell’ambiente. Per questo siamo impegnati, insieme, a promuovere l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e a lottare contro i cambiamenti climatici: una sfida in cui alla Cina tocca un ruolo decisivo, crescente, e l’Italia è pronta a dare il suo contributo». Domani l’incontro del premier cinese col Capo dello Stato, nel pomeriggio invece il vertice con Casellati e Fico prima della visita al Colosseo e la cena di gala tra le due delegazioni Italia e Cina. Il 23 marzo invece l’incontro con il Premier Conte e la firma degli accordi bilaterali presso Villa Madama, tra cui appunto il famoso memorandum sulla Belt and Road Initiative. In chiusura la visita strategica di Palermo, un possibile “hub” di approdo verso la Via della Seta anche con i paesi dell’Africa

