Via della Seta, Ue vs accordi Italia-Cina/ “Minaccia nostri valori”: Lega-M5s divisi

In un interessante focus fornito al nostro quotidiano questa mattina da Carlo Pelanda non sembrano esserci dubbi: il patto tra Italia e Cina nella ormai famosa “Via della Seta” sarebbe un «suicidio economico e politico e potrebbe avere conseguenze negative per l’economia e non solo». L’adesione del Governo italiano alla nuova Via della Seta (il progetto-piano di investimenti globali in infrastrutture lanciato dal premier cinese Xi Jinping nel 2013 e inizialmente avviato anche dal premier Gentiloni, ndr) potrebbe formalizzarsi a fine marzo quando il Premier cinese verrà in visita a Roma, ma le preoccupazioni di Usa e Ue sono altissime. «E’ un rischio per i valori comuni dell’Ue nel lungo periodo», sentenziano dalla Commissione Ue dopo che già qualche giorno fa furono gli Stati Uniti ad avvertire l’Italia di probabili “conseguenze” nefaste all’interno della Nato qualora l’Italia spostasse il suo raggio di alleanza politica più ad oriente che ad ovest. Secondo quanto riportato da un portavoce Ue al Corriere della Sera, «la Cina è un avversario sistemico che ha modelli di governance diversi da quelli comunemente accettati in sede internazionale, che obbligano il Vecchio Continente a difendere i propri principi e valori». Si cerca insomma una Europa unita che possa sì dialogare con tutti i partner commerciali ma in maniera “unitaria” e che possa «rafforzare le proprie politiche».

M5S PER LA VITA DELLA SETA, LEGA PERPLESSA

Il governo italiano però non è per nulla convinto e “unito” di fronte al complesso dossier con la Cina: come già detto da Giorgetti domenica scorsa, la Lega non nasconde le perplessità legate alle conseguenze che l’adesione alla Via della Seta potrebbe avere. «Se si tratta di colonizzare l’Italia e le sue imprese da parte di potenze straniere, allora no all’intesa» ha detto ieri Salvini, con immediata la replica del M5s che tramite le consuete “fonti” alle agenzie di stampa ha sentenziato «Sorprende la spaccatura della Lega sulla via della seta. Questa frattura interna fa male alle nostre imprese e al Made in Italy. Stiamo lavorando perché le imprese ci chiedono uno sforzo per portare l’Italia nel mercato cinese e non subirlo». Gli strascichi degli altri dossier (Tav, Tap, Legittima Difesa) si sentono tutti e il Governo gialloverde si riscopre ancora diviso: «si sta facendo credo una gran confusione su questo accordo, che non è un accordo, è un Memorandum of understanding», prova a rassicurare il Ministro dell’Economia Giovanni Tria, «si ribadiscono i principi di cooperazione economico e commerciali presenti in tutti i documenti europei, nessuna regola commerciale ed economica viene cambiata. Cambiare le regole commerciali non sarebbe nelle possibilità italiane visto che è una competenza europea, credo che si stia facendo un po’ una tempesta in un bicchier d’acqua». Nettissimo e tutt’altro che “dialogante” il Sottosegretario M5s Stefano Buffagni che dopo le “bordate” sulla Tav – «la crisi di Governo è già aperta» diceva solo qualche giorno fa – avanza in una intervista all’Huffington Post «sulla Via della Seta è la Lega a spaccarsi. È stato un loro sottosegretario, Geraci, a essere tra gli attori principali dell’intesa. Possibile che non abbia informato i vertici di quel che si stava scrivendo? Capiscano che è nell’interesse Italia, e che spinge le nostre eccellenze nel mercato asiatico».

