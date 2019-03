Governo, Salvini “stanco” di Conte: “Fa il fenomeno”/ Bongiorno stanca del M5s

Clima di alta tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle, crisi di governo dietro l’angolo? L’aria tesa tra le forze di maggioranza si arricchisce di elementi con il retroscena del Corriere della Sera: il segretario leghista Matteo Salvini ha preso tutt’altro che bene le dichiarazioni grilline su sicurezza e Congresso della famiglia. «Il tentativo confuso e velleitario di Di Maio» di commissariare il Viminale non è piaciuto al ministro dell’Interno, con «Conte ha compiuto un atto violento contro il ministro Fontana e si è messo a fare il fenomeno in Consiglio dei ministri». E la leadership del giurista è in ballo, spiega Francesco Verderami: sconfessato da Macron sulla Tav, isolato sulla Cina dall’asse franco-tedesco, inviso ormai alla Casa Bianca per i dossier sugli F35 e sul Venezuela, messo all’angolo persino sulla Libia.

CRISI GOVERNO M5S-LEGA: “CHE CI STIAMO A FARE ANCORA QUI?”

«Che ci stiamo a fare ancora qui?»: questo il commento stizzito del ministro leghista Giulia Bongiorno a un collega dopo l’ennesimo scontro con il Movimento 5 Stelle in Consiglio dei ministri. Da escludere una crisi di governo prima di maggio, con le elezioni europee che potrebbero rappresentare un punto di svolta: Salvini, spiega il Corriere, si troverà davanti a un bivio, ovvero se proseguire nell’esperienza di governo gialloverde o porle fine. Nel Carroccio circola la tesi che sarà il M5s a mettere fine all’esecutivo dopo la preventivata disfatta elettorale, così come che Salvini non si metterà alla guida di un governo senza essere passato prima dal voto con «una maggioranza di scappati di casa». Attenzione però alla Finanziaria e all’avvertimento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti: non sarò infatti possibile aggirare l’ostacolo, rimandando i nodi economici all’anno seguente, poiché «la legge di Stabilità sarà un peso gigantesco».

