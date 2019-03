Tav, bilaterale Conte-Macron/ “Riequilibrare i costi”: Eliseo “no tempo da perdere”

È in corso il bilaterale tra Giuseppe Conte e Emmanuel Macron, a margine del Consiglio Europeo di Bruxelles che ieri ha visto le prime schermaglie sul fronte Brexit: Italia e Francia dovranno discutere di diversi temi ma è evidente che in cima alla lista, dopo l’ultimo mese passato allo scontro interno alla maggioranza di Governo, è la Tav Torino-Lione. Dopo l’avvio dei bandi di gara, con l’iscrizione delle varie imprese che di fatto fanno “slittare” di 6 mesi la decisione definitiva del Governo Italiano (diviso tra Lega Sì Tav e M5s No Tav), si attende una parola importante della Francia davanti all’interlocutore Conte anche lui in primis assai scettico sui reali benefici dell’Alta Velocità tra Francia e Italia: per il Premier l’importante sarebbe riuscire a ridurre i costi e “riequilibrarli” tra i due Paesi, al netto dei fondi europei sbloccati due settimane fa. Si cerca di superare così il doppio muro, interno ai gialloverdi e tra Italia e Francia, sempre in tensione dopo il clamoroso stop diplomatico di inizio 2019 dopo la visita di Di Maio e Di Battista ai rappresentanti dei Gilet Gialli (e il conseguente richiamo dell’ambasciatore da Roma verso Parigi).

IL BILATERALE ITALIA-FRANCIA A BRUXELLES

Macron ha però, per il momento, tagliato corto ogni tipo di domanda in merito alla Tav facendo presagire che nella sua personale lista di “priorità” l’Alta Velocità non è nelle prime posizioni. «Problema italiano, non ho tempo da perdere», commenta Macron, «la Francia ha sempre avuto la stessa posizione, adesso è un problema italiano-italien, io penso che i temi europei sono sufficientemente importanti, come la Cina che affronteremo domani, le questioni commerciali ed industriali, il nostro avvenire comune. Ma credo che ogni volta che ci sono dei temi di divisione nazionale o domestici di un paese al Consiglio europeo si perde del tempo e io non ne ho molto da perdere». Le parole riportate da Repubblica provengono al termine del lungo Consiglio di ieri notte sul fronte Brexit con il primo faccia a faccia tra lui e Conte in attesa del lungo bilaterale di stamane, ancora in corso: l’aria che si respira è tutt’altro che “serena” ma nelle prossime ore potrebbe divenire più chiaro lo scenario che preparerà i prossimi mesi di “rapporti” tra Roma e Parigi, non solo sulla Tav.

