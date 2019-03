Commissione Banche, Colle “Bankitalia autonoma”/ Rimborsi truffati, M5s pressa Lega

Nelle ultime ore si fanno pressanti dal Colle i dubbi in merito all’imminente Commissione d’inchiesta sulle Banche voluta fortemente dal Movimento 5 Stelle: in attesa del Def e delle possibili “richieste” di Lega e M5s (su tutti Flat Tax e Decreto Crescita, rispettivamente) il Presidente Mattarella si dice piuttosto “preoccupato” per quanto riguarda la Commissione Banche visto il possibile dito puntato che i pentastellati potrebbero lanciare contro la vigilanza di Bankitalia in questi duri anni di crisi banche in Italia. «Banca d’Italia deve essere al riparo da ogni governo e la sua indipendenza deve essere tutelata», è la linea imposta dal Quirinale tutt’altro che condivisa dal M5s e anche da parte della Lega. Ieri mattina il Presidente ha voluto richiamare il Presidente della Camera Roberto Fico, il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati e il governatore di Bankitalia Ignazio Visco per ribadire il proprio “messaggio” anche al Governo. A Mattarella non piace il nome circolato in queste ore per la presidenza della Commissione Banche, ovvero quel Gianluigi Paragone tutt’altro che “tenero” in passato nei confronti dei vari scandali Mps, Banche Venete e Carige.

RIMBORSI AI TRUFFATI BANCHE: PRESSING DI MAIO A SALVINI

La legge stessa sulla Commissione Banche è ancora ferma al Quirinale proprio perché Mattarella non vede di buon occhio l’istituzione di un comitato che si trasformi in processo sommario contro Bankitalia. Il Governo intanto vive l’alta tensione nel tentare di capire quali mosse poter prendere nelle prossime settimane per “sostituire” una manovra correttiva (che sarebbe un duro colpo d’immagine a Lega e M5s in campagna elettorale verso le Europee) con il Def e il “famoso” (ma per ora ancora fumoso) Decreto Crescita. Conte incontrerà settimana prossima Juncker e poi dirigerà, assieme a Mattarella, le mosse-paletti per incardinare il percorso istituzionale verso il nuovo Def. In tutto questo, oggi in una intervista a Repubblica Di Maio incalza Salvini e lo pressa sul fronte dei Decreti attuativi i rimborsi ai truffati delle banche (altro tema assai caro per il M5s): «è una questione di compattezza all’interno del governo. Il Movimento 5 stelle chiede di firmare i decreti nei prossimi giorni. Bisogna capire se la Lega è con noi. Non si tratta di convincere Tria, ma di esprimere chiaramente la posizione di chi ha i voti in Parlamento. Chiediamo la firma da settimane. Nelle prossime ore la situazione va sbloccata». Per un big M5s, in una “velina” all’Agi, è ora che Salvini non faccia scherzi «Basta invasioni di campo, serve lealtà. Se la Lega vuol far saltare il banco, noi potremmo governare anche con il Pd».

