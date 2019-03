Conte apre allo Ius soli/ “Non è nel contratto Lega-M5s ma auspico discussione”

Giuseppe Conte apre allo ius soli: intervenuto ad Assisi in un incontro con i giovani e la comunità dei Francescani, il premier ha affermato di auspicare «una riflessione serena in sede parlamentare». Il giurista ha sottolineato che «non è nel contratto di governo», ribadendo però che alle Camere «si può valutare anche una prospettiva di nascita sul territorio italiano che deve essere collegata a un percorso di integrazione serio». Dopo lo scontro Sala-Salvini e le parole di Pierluigi Bersani, nuovo capitolo del dibattito sull’acquisizione della cittadinanza di un dato paese come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. «Il criterio non vale molto, perché è ovvio che nascere sul territorio può essere anche una mera occasione geografica» evidenzia Conte, che ha aggiunto: «Occorre qualcosa di più, ciò che è mancato in Italia: quella politica degli anni scorsi dove abbiamo avuto degli sbarchi incontrollati ci ha impedito di elaborare una politica di integrazione».

CONTE IUS SOLI, SI RIAPRE IL DIBATTITO

E il neo segretario del Pd Nicola Zingaretti ha recentemente affermato di essere pronto a combattere per lo Ius soli: «La vicenda di Rami dimostra quanto questi ragazzi e ragazze si sentono pienamente e naturalmente parte della nostra comunità. Vivono, studiano e lavorano in Italia non possono e non devono rimanere nell’oblio. Perché oggi più che mai appare chiaro che non abbiamo bisogno di odio generato a volte dal rancore e dalla discriminazione, ma di un’Italia che dia opportunità a tutti e tutte. Solo così aiuteremo il nostro Paese a essere più forte, più coeso, e anche più sicuro», le sue parole a Repubblica. Emma Bonino di Più Europa ha rilanciato: «Lo ius culturae, come lo chiamo io, non deve essere una concessione del ‘Principe’: dovrebbe essere un diritto esteso a tutti quanti».

