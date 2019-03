Forza Italia, Silvio Berlusconi al congresso/ “Da 25 anni siamo indispensabili”

Grande festa in Forza Italia per l’assemblea nazionale che celebra i 25 anni del partito. Due decadi e mezzo fa, nel 1994, nasceva su idea di Silvio Berlusconi, un nuovo partito di centrodestra, che avrebbe dovuto ridare alla nostra penisola un nuovo smalto dopo anni di ruberie scoperte da Tangentopoli. La politica, da 25 anni a questa parte, è stata letteralmente stravolta, e lo si deve in gran parte proprio al Cavaliere, che ha dato uno scossone al mondo dei politicanti, introducendo un nuovo stile di comunicazione e un nuovo modo di parlare agli italiani. «Noi fummo indispensabili allora – le parole del leader indiscusso dei forzisti da Roma – e siamo ancora assolutamente indispensabili anche adesso. E lo siamo perché siamo solo noi i veri consapevoli eredi dei valori della civiltà occidentale. Noi i continuatori della tradizione cristiana, della cultura liberale, dell’impresa, delle professioni, del lavoro». Presenti tutti i massimi esponenti del partito, a cominciare dal Presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, braccio destro del numero uno di Mediaset.

SILVIO BERLUSCONI, 25 ANNI DI FORZA ITALIA

«Senza Forza Italia il centrodestra non vince da nessuna parte – dice Tajani rivendicando l’importanza del suo partito in occasione delle recenti elezioni regionali vinte dalla coalizione – in nessuna città, in nessuna Regione: siamo nati 25 anni fa e continueremo a esistere. Siamo noi e Silvio Berlusconi ad aver inventato il centrodestra e rimaniamo protagonisti della coalizione in Italia come in Europa». Tajani si dice orgoglioso di essere stato per 25 anni sotto la stessa bandiera: «Non andiamo in giro, a destra o a sinistra: siamo felici di stare dove stiamo, sempre sotto la stessa bandiera da 25 anni, con il nostro grande leader che non ha mai mollato e non mollerà mai». Così invece Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, nonché portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato: «Idee e valori non temono l’usura del tempo – scrive su Twitter – le bandiere di Forza Italia che le rappresentano sventolano oggi più che mai. Accanto a Silvio Berlusconi, oggi più che mai». Da segnalare, per il grande evento, la presentazione del simbolo del partito per le elezioni Europee del prossimo 26 maggio con la scritta “Berlusconi per cambiare l’Europa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA