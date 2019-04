Busta con esplosivo al sindaco Appendino/ Allarme a Torino: intervengono artificieri

Una busta con esplosivo è stata indirizzata alla sindaca di Torino Chiara Appendino. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera, secondo cui la prima cittadina è apparsa palesemente scossa per l’accaduto. La busta sospetta è arrivata a Palazzo Civico e messa subito in sicurezza dai vigili: era negli uffici del pian terreno prima di essere consegnata a Chiara Appendino. Ma è stata sottoposta al disinnesco da parte degli artificieri. Il quotidiano ha pubblicato anche una foto nella quale si vede la busta con l’esplosivo nelle mani degli artificieri. Si tratta di una busta postale gialla di 15×10 centimetri. All’interno è stata trovata una pila, dei fili e della polvere. A prima vista è sembrata polvere esplosiva. Immediato l’intervento degli artificieri, che ora stanno valutando se quella busta sarebbe potuta esplodere. Intanto la seduta del Consiglio comunale è stata chiusa. Dopo due ore di controlli, gli artificieri della polizia hanno lasciato poco fa Palazzo Civico con il plico sospetto.

BUSTA CON ESPLOSIVO AL SINDACO APPENDINO

La pila collegata con alcuni fili ad un sacchettino contenente della polvere verranno sottoposti ad accertamenti. Come riportato dall’AdnKronos, ora saranno ulteriori analisi a stabilire se il congegno artigianale contenuto nella busta poteva esplodere oppure no. La busta – riferisce Il Messaggero – era stata spedita al Comune di Torino con posta ordinaria. Intanto la conferenza dei capigruppo ha deciso di sospendere il Consiglio comunale dove erano previste le comunicazioni della prima cittadina Chiara Appendino aggiornando la seduta alla prossima settimana. Il segretario del Pd di Torino e il capogruppo Dem in Consiglio comunale, Mimmo Carretta e Stefano Lo Russo, con un post su Facebook hanno espresso «piena solidarietà e vicinanza alla sindaca ribadendo che, nonostante le ripetute minacce, è opportuno che le istituzioni rispondano compatte respingendo con determinazione questi atti vigliacchi e intimidatori».

