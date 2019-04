Pillon condannato, “diffamò circolo gay”/ Senatore Lega: “difendere famiglia costa”

Alla fine il senatore della Lega, Simone Pillon, non è riuscito a “convincere” i giudici ed è stato condannato dal Giudice unico di Perugia per aver diffamato il circolo gay Omphalos con diverse dichiarazioni risalenti al 2014 durante il ciclo di conferenze del Forum delle Famiglie. Dovrà pagare 1500 euro di multa direttamente al circolo Lgbt Omphalos (affiliato all’Arcigay) e soprattutto dovrà porre il risarcimento in sede civile nei confronti di un attivista e dello stesso circolo per una cifra totale di 30mil euro: il giudice umbro ha però subordinato la sospensione della pena al pagamento di tale somma. Nello specifico, il futuro senatore leghista (protagonista già di diversi attacchi ricevuti per il suo Ddl sull’Affido Condiviso) accusava il circolo gay di distribuire materiali informativi nelle scuole di Perugia “invitando” ad avere rapporti sessuali tra persone dello stesso genere: «quelli di Arcigay vanno nei licei e spiegano ai vostri figli che per fare l’amore bisogna essere o due maschi o due femmine e non si può fare diversamente e… venite a provare da noi, nel nostro welcome group». In sede processuale, Pillon si era poi difeso dicendo che quella era «ironia sferzante» e comunque aveva sempre negato che quelli di Omphalos fossero degli «adescatori di minorenni», come invece veniva accusato.

PILLON CONDANNATO “COSTA CARO DIFENDERE LA FAMIGLIA”

Oggi arriva la condanna, con il gruppo LGBT che commenta «Giustizia è fatta nei confronti di un personaggio che ha fatto dell’odio nei confronti delle persone omosessuali e transessuali la sua ragione di battaglia politica. Annunciamo fin da ora che utilizzeremo ogni centesimo del risarcimento per incrementare le iniziative contro il bullismo omofobico nelle scuole», spiega il presidente di Omphalos Stefano Bucaioni. La prima replica di Simone Pillon invece è netta, annunciando di ricorrere in appello prima di avere una sentenza definitiva: «Difendere le famiglie dall’indottrinamento costa caro». L’attacco alla Lega intanto prosegue, con il n.1 del circolo gay che a margine della sentenza commenta «Non possiamo non far notare a quanti, a Perugia con Pillon e a livello nazionale con Salvini, hanno stretto un’alleanza politica, che l’odio e le campagne false e diffamatorie nei confronti del prezioso lavoro delle associazioni Lgbti non pagano e che queste alleanze qualificano le proprie proposte». In una chiacchierata avvenuta negli scorsi giorni con i colleghi del Mattino, lo stesso Pillon aveva provato a rispondere alle tantissime critiche dei tanti “odiatori”, dal mondo Lgbt fino alla galassia femminista: «Sono abituato agli attacchi. Come faccio? Tutte le mattine mi ritaglio trenta minuti di preghiera. Lo consiglio a tutti, la giornata parte meglio». In merito alla sentenza, poi giunta in negativo contro di lui, ancora il senatore della Lega rilanciava «Tutti parlano della multa, ma non della condanna perché non esiste libertà di espressione?».

