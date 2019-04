FIGLIO ARATA ASSUNTO DA GIORGETTI A PALAZZO CHIGI/ Lega, caso Siri si “allarga”?

Rischia di allargarsi il “caso Siri“, mettendo in imbarazzo non solo il sottosegretario vicino a Matteo Salvini, ma tutta la Lega. Come riferito da “Il Corriere della Sera”, è infatti emerso che Federico Arata, figlio dell’imprenditore Paolo, indagato con Siri, è stato assunto a palazzo Chigi dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Il contratto, secondo quanto scrive Il Corriere della Sera, è stato firmato con il Dipartimento programmazione economica e appena registrato dalla corte dei conti. Un collegamento, quello tra Giorgetti e Arata, che aggiunto a quello appurato dalla Dia di Palermo fra Siri e il faccendiere, rischia di mettere in forte difficoltà il Carroccio. Tanto Siri quanto Giorgetti sono due degli esponenti più vicini a Salvini, espressione più

vivida del “nuovo corso leghista”.

FIGLIO ARATA ASSUNTO DA GIORGETTI A PALAZZO CHIGI

Ma chi è Paolo Arata? Professore genovese di 69 anni, è stato coinvolto da Salvini nella redazione del programma economico della Lega prima delle elezioni Politiche 2018. Accusato di associazione a delinquere con l’imprenditore palermitano Vito Nicastri, il “signore del vento” arrestato a Palermo con la pesante accusa di fare parte dell’entourage del latitante Matteo Messina Denaro, che dell’eolico ha sempre fatto uno dei suoi business preferiti, secondo le carte dell’inchiesta che ha coinvolto armando Siri, riferendosi ai compensi destinati al sottosegretario per modificare dei provvedimenti legislativi di suoi interesse, avrebbe detto:”Questa operazione ci è costata 30 mila euro”. Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, Federico Arata, architetto, sarebbe il trait-d’union tra Salvini e l’ideologo del sovranismo ed ex stratega politico di Donald Trump, Steve Bannon, firmando appunto un contratto di consulenza con il Dipartimento programmazione economica.

