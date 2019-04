MATTEO RICHETTI INCIDENTE A ROMA, COME STA?/ Senatore Pd investito da un’auto

Matteo Richetti investito da un’auto a Roma. Brutta disavventura per l’esponente del Partito Democratico, protagonista di un incidente sembra senza gravi conseguenze nel centro della Capitale. Secondo quanto riportato da L’Huffington Post, che ha pubblicato la notizia dell’impatto che ha coinvolto Richetti, il senatore del Pd è stato investito da una macchina mentre era intento ad attraversare la strada zona Tritone, nel centro di Roma. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, dunque è ancora presto per attribuire eventuali responsabilità. Fatto sta che per Richetti si è reso necessario il trasporto in ambulanza presso il Policlinico Umberto I della Capitale. Il senatore dem sarebbe adesso in osservazione presso la struttura sanitaria ma le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

MATTEO RICHETTI INCIDENTE A ROMA, COME STA?

Sono le stesse fonti interne al Partito Democratico, citate da L’Huffington Post, a tranquillizzare sulle condizioni di Matteo Richetti, investito da una macchina mentre attraversava la strada a Roma, e a sottolineare che l’esponente del Pd non sarebbe in gravi condizioni. Secondo quanto riferito da La Repubblica, Richetti sarebbe stato sottoposto ad accertamenti per escludere complicazioni, ma ai medici ha detto di sentirsi bene e di aver riportato solo un forte trauma su un fianco. Tra i primi a fargli visita in ospedale i compagni di partito Maurizio Martina e Marianna Madia. Nel corso della seduta in Senato dove viene esaminato il disegno di legge sulla class action, c’è stata un’interruzione; la vicepresidente del Senato, Paola Taverna, ha detto:”Abbiamo saputo di un incidente avuto da parte del senatore Richetti: la presidenza, anche a nome di tutta l’assemblea, gli augura una pronta guarigione”. L’aula ha applaudito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA