Salvini contro Di Maio: “Ministri pagati per lavorare”/ “Vede nazisti e marziani”

Matteo Salvini contro Di Maio, nuovo capitolo dello scontro tra i leader di Lega e M5s. Ieri il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico aveva messo nel mirino il partito del capo del Viminale, «sono preoccupato dell’alleanza della Lega con chi nega l’Olocausto», pochi minuti fa è arrivata la replica del segretario federale del Carroccio. Intervenuto in un punto stampa da Genova, il ministro dell’Interno ha affermato: «Io lavoro e rispondo con il lavoro, con i fatti: questa gente che cerca fascisti, comunisti, nazisti, marziani e vesuviani… I ministri sono pagati per lavorare: io sono pagato per mantenere ordine pubblico e sicurezza». E arriva l’affondo di Salvini: «Se invece di polemizzare si lavorasse di più, si sbloccassero i cantieri, l’Italia sarebbe un Paese migliore». Una risposta che riaccende il dibattito, con le due forze di governo che appaiono sempre più distanti…

SALVINI CONTRO DI MAIO, L’INDISCREZIONE: “SI STA ARRIVANDO ALLA FINE”

Luigi Di Maio ha spazientato la Lega e non è la prima volta: appena qualche giorno fa il leader politico grillino si diceva «preoccupato per la deriva di ultradestra del Carroccio». Matteo Salvini ha comunque tenuto a precisare che le dichiarazioni del collega vice premier fanno parte di «una piccola polemica elettorale», sottolineando che non ci sarà alcuna ripercussione sul governo. Stesso dicasi dopo le elezioni europee: «Le prossime Europee non saranno la prova del 9 per il governo. Saranno il cambiamento dell’Europa, finalmente». Ma attenzione alle voci di corridoio: «accadrà qualcosa, si sta arrivando alla fine», le parole di un autorevole esponente della Lega nell’indiscrezione del Corriere della Sera a firma Francesco Verderami. I botta e risposta delle ultime ore non farebbero solo parte della campagna elettorale e un ministro della Lega sarebbe arrivato a dire: «Iniziano a starmi simpatici quelli del Partito Democratico».

