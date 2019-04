Def in Cdm, Governo in bilico/ Flat tax e truffati banche: ‘mosse’ di Tria e Salvini

Il Documento di Economia e Finanza è pronto per essere varato oggi pomeriggio nel Consiglio dei Ministri dove saranno inseriti anche i decreti attuativi per i risparmi ai truffati delle banche e la Flat tax: il cosiddetto Def entra nella sua fase più delicata, quella in cui il Governo Lega-M5s deve trovare la quadra in Cdm (assolutamente necessaria) per poter presentare in Ue entro domani il documento che imposta la linea di riforme e di spesa della nostra economia nei prossimi mesi, avendo come “pietra angolare” la crescita del Pil (come richiesto dall’Ue). Inseriti nel Def saranno ovviamente il Dl Crescita e il Dl Sblocca cantieri, più le norme approvate ieri dopo il vertice con le associazioni dei truffati dalle banche che vedono la “linea Tria” sui rimborsi che sembra aver convinto il Premier Conte (e anche il M5s, inizialmente scettico sulla norma degli arbitrati). Per Bruxelles la crescita potrebbe addirittura non arrivare allo 0,2% ed è questo il vero problema che il Def dovrà cercare di sistemare per approntare una serie di riforme utili alla crescita: emerge così il “nodo” della Flat tax, secondo la Lega di Salvini il vero strumento utile per una sostanziale riforma fiscale.

LE MOSSE DI TRIA E SALVINI

Come sottolinea l’Adnkronos nelle proprie anticipazioni, il Ministro Tria sarebbe pronto ad una riduzione simbolica del deficit strutturale per dare un segnale forte alla Commissione Ue in vista della prossima Manovra di Bilancio del 2020. «La realizzazione della flat tax, secondo alcune stime, potrebbe costare tra 12 e 15 miliardi di euro. Ovviamente nella formula che prevede l’aliquota al 15% per i redditi fino a 50.000 euro e un sistema che rispetti il principio costituzionale di progressività per chi supera il tetto. Non si tratterebbe, quindi, della vera flat tax, cioè di un’unica aliquota per tutti i redditi, ma di un primo passo verso la riforma fiscale», rilanciano le fonti di Adn mentre il leader della Lega chiede ancora oggi dal Salone del Mobile a Milano un Irpef al 15% per l’intero ceto medio. Tria “frena” affermando «Documento a leggi invariate, ci saranno riferimenti alla riforma fiscale in vista della legge di Bilancio» ma in sostanza la doppia mossa del Mef e del Viminale potrebbe portare a casa il risultato “migliore possibile”. In mezzo ci sono i grillini che con Conte cercano di mediare in modo da non affermare una piena Flat tax – «costa troppo» ha sentenziato Di Maio – che possa anche “aiutare i ricchi”, elemento del tutto contrario ai valori della base M5s. Secondo Tria – intervistato da Repubblica- il Governo è orientato a non fare promesse “roboanti” ma nel Def «si specificherà che si sta lavorando perché la legge di Bilancio accolga una continuazione della riforma fiscale nella direzione del programma di governo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati nello stesso Def che stiamo varando».

