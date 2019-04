MAURO PAROLINI/ “Mi candido per un’Europa più attenta alla persona e all’economia”

Mauro Parolini è candidato con Forza Italia alle elezioni europee 2019 nel collegio del Nord Ovest (Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria). Nato a Desenzano del Garda, nel 1958, ha studiato al Politecnico di Milano e ha già alle spalle un’importante esperienza politica. Nel 1995 è diventato consigliere provinciale a Brescia, per poi assumere, nel 1999, l’incarico di assessore ai Lavori pubblici, viabilità e Pubblica istruzione. Nel 2010 è stato eletto nel Consiglio regionale della Lombardia, dove ha assunto l’incarico di Presidente del Comitato per la montagna e della commissione Agricoltura e caccia. Nel 2014 è diventato assessore al Commercio, turismo e terziario e poi allo Sviluppo economico con delega anche alle Attività produttive.

In questi anni di impegno politico, Mauro Parolini ha lavorato per il territorio, per favorire lo sviluppo del suo tessuto economico e dell’agricoltura. Ha promosso iniziative per il sostegno delle imprese, soprattutto quelle piccole e medie, artigianali e dei professionisti. Ha inoltre proposto e fatto approvare la nuova Legge sul turismo. Il suo obiettivo, per il quale ha deciso di candidarsi al Parlamento europeo, è quello di far sì che l’Europa diventi uno strumento di crescita, in primo luogo per l’economia italiana. È chiaro che questo obiettivo non può che passare da alcuni importanti cambiamenti dell’Ue, perché diventi più attenta alla persona, alla famiglia, al lavoro e all’impresa.

Mauro Parolini ha quindi in mente un programma per il suo mandato. Anzitutto intende impegnarsi per far sì che il Parlamento europeo, unico organo eletto direttamente dai cittadini, abbia più poteri. Un altro obiettivo è quello di fare in modo che la politica della Bce sia sempre più orientata allo sviluppo. Dal suo punto di vista l’Europa deve poi avere una sola politica estera e un esercito comune, così da potersi confrontare e dialogare alla pari con Stati Uniti, Russia e Cina. L’Italia dovrà inoltre essere riconosciuta come attore principale delle politiche europee nel Mediterraneo, sull’immigrazione, ma anche in campo energetico, logistico, infrastrutturale ed economico. Per Parolini vanno anche aumentate le spese per sicurezza, difesa, lotta al terrorismo e cyber-sicurezza e per creare una centrale di intelligence antiterrorismo. In tema di immigrazione, l’Ue dovrebbe invece approvare subito la riforma del Regolamento di Dublino per definire un sistema di asilo europeo efficace, equo e solidale, che accolga solo chi ha diritto e che riconosca i confini dell’Italia come confini dell’Europa.

Per Parolini è anche importante che l’Europa tuteli la famiglia, ne sostenga la natalità con politiche che ne riconoscano la funzione essenziale e con risorse adeguate. Altro punto fondamentale è l’estensione delle politiche sociali per un aiuto effettivo a chi ha bisogno.

Il candidato di Forza Italia ha anche in mente di semplificare le procedure per accedere ai fondi europei, di aumentare la difesa dei marchi e dei prodotti del Made in Italy, di sostenere una visione delle politiche agricole diversa dalla Pac, per far sì che i nostri agricoltori siano adeguatamente remunerati, e di ottenere politiche di sostegno alle aree turistiche più generose ed efficaci. Per fare tutto questo sarà però fondamentale mettere fine alla politica dell’austerità e cambiare le regole fiscali europee, in modo che siano più flessibili su crescita e lavoro a sostegno dei giovani e delle imprese con investimenti in infrastrutture, tecnologia, formazione, ricerca e innovazione.

Nell’Europa che ha in mente Mauro Parolini ci vuole un uso più efficiente dei fondi di investimento europei nei settori strategici di sviluppo della nostra economia, occorrono leggi che facilitino l’accesso al credito per le nostre piccole e medie imprese e Direttive per promuovere l’occupazione femminile e garantire parità di salario. Senza trascurare provvedimento che favoriscano la piena occupazione per i giovani attraverso stage, lavoro e formazione equamente retribuita, e il sostegno ai cittadini con disabilità, anche con incentivi al loro inserimento nel mondo del lavoro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA