LINEA METRO M5 MILANO: SERVONO ALTRI 400 MILIONI

Non sono ancora finiti i lavori per la nuova linea metropolitana M4 a Milano, ma sono già partiti i preparativi per ampliare la rete di trasporti: lo dimostrano i progetti per prolungare la linea metro M5 Milano fino a Monza e per portare la M2 a Vimercate. Difficoltà e problemi non mancano, del resto si tratta di opere importanti, ad esempio il Comune meneghino nel primo caso lamentava la mancanza di altri 400 milioni di euro, oltre a due anni di tempo per «l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante».

La burocrazia da un lato e l’aumento dei costi del 35-40% mettono a rischio l’avvio dell’operazione, motivo per il quale, spiega Libero, da Palazzo Marino è partita una lettera per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per chiedere risorse, visto che il progetto non riguarda solo i confini comunali. Il riscontro del leader della Lega non si è fatto attendere, visto che giovedì sera, in occasione della festa del Carroccio a Brugherio, ha assicurato che la metropolitana arriverà in Brianza.

ROMEO (LEGA) A SALA: “ALTRI FONDI? MI SEMBRANO TANTI”

Il ministro e vicepremier Matteo Salvini ha spiegato di ricevere continue richieste di risorse, ma ha assicurato il suo impegno per studiare la richiesta di quasi mezzo miliardo di euro per il prolungamento della linea M5 oltre Monza. «Non abbiamo fondi per tutti», ha precisato il leader della Lega, ricordando gli investimenti importanti fatti su Milano e in generale sulla Lombardia, pur riconoscendo che l’allungamento della metropolitana a Monza e in Brianza «è fondamentale».

Invece, Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato che ha origini monzesi, si è mostrato più critico, segnalando che il sindaco di Milano Beppe Sala avrebbe dovuto cercare un incontro con Regione Lombardia e i Comuni di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza prima di scrivere a Salvini, così da valutare la necessità di aiuti. «Che ci sarebbero stati extra costi era chiaro, ma oltre 400 milioni di euro mi sembrano tanti», ha dichiarato Romeo, come riportato da Libero.

PRESENTATO PROGETTO PER M2 DA COLOGNO MONZESE A VIMERCATE

Intanto è stato approvato il protocollo d’intesa per preparare e finanziarie la prima parte del progetto di fattibilità tecnica ed economica per prolungare la linea della metropolitana di Milano fino a Vimercate. La spesa per ogni Comune coinvolto si aggira sui 200mila euro.

Per Mauro Capitanio, sindaco di Concorezzo, il protocollo d’intesa è «uno strumento importante» da un lato per concretizzare il progetto per il prolungamento della linea M2 fino a Vimercate, ma dall’altro per «condividere e intervenire direttamente nelle scelte progettuali», infatti ha promesso il supporto dal punto di vista sia tecnico che strategico da parte del suo Comune per lo sviluppo del progetto.