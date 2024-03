Politici e vip spiati, chi sono e cosa cercavano nei conti/ Il ruolo dei giornalisti e la “fortuna” di Conte

Almeno 800 accessi abusivi a sistemi e banche dati in due anni. Parte da qui il caso dossieraggio, che vede protagonista il finanziere dell’antimafia Pasquale Striano, il quale avrebbe effettuato una serie di ricerche su politici e vip. Non c’è traccia di veri e propri dossier o di pagamenti, motivo per il quale la vicenda dei politici e vip spiati è ancor più incomprensibile e conduce a un’altra domanda: perché Striano compulsava quei sistemi? Non ci sono risposte al momento, ma solo ipotesi, intanto la procura di Perugia ha invitato Striano e il magistrato Antonio Laudati, entrambi indagati per accesso abusivo a sistemi informatici, falso e abuso d’ufficio, a rendere interrogatorio per fare chiarezza. Il finanziere aveva ricevuto singole richieste o le ricerche erano frutto di iniziative personali per scoprire informazioni da cedere a terzi? Quest’ultima ipotesi spiegherebbe il “tempismo” di alcuni suoi accessi, visto che ha cercato informazioni su politici coinvolti nella formazione del governo Meloni e su altri personaggi finiti per vari motivi agli onori delle cronache. Delicata anche la posizione del sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, a cui vengono contestati, come riportato da Today, quattro dossieraggi che non coinvolgerebbero personaggi pubblici ma che pesano per il ruolo del magistrato. In almeno una circostanza avrebbe agito a tutela dei suoi interessi, come nel caso dell’accesso che riguardò la Curia Generalizia dei frati minori conventuali, impegnati nella cessione del convento di Santa Severa che, riferisce il Corriere, preoccupava il vicino di casa, Laudati appunto.

Sono tanti gli aspetti che rendono delicata la materia, come il fatto che quegli accessi abusivi interessassero politici, personaggi dello sport e dello spettacolo. La lista dei politici e vip spiati è corposa e la riportiamo in fondo alla pagina. Inoltre, il caso è reso particolare anche dal fatto che non sono coinvolti giornalisti (cinque sono indagati). Striano avrebbe consegnato «ai superiori atti di impulso o dossier preinvestigativi compilati su file creati dai giornalisti del Domani, come risulta dalle investigazioni», scrive La Verità. Ad esempio, nell’autunno 2022 Striano ha indagato sulla presunta impresentabilità di alcuni soci del ministro della Difesa Guido Crosetto e sulle dichiarazioni dei redditi dello stesso. Poco dopo il quotidiano ha pubblicato alcuni articoli che hanno spinto Crosetto a sporgere denuncia, da cui poi è scoppiato il caso. Infatti, le indagini hanno permesso in pochi mesi di scardinare il sistema e di iscrivere sul registro degli indagati 16 persone, tra cui cinque giornalisti, una toga dell’Antimafia e alcuni personaggi minori.

POLITICI E VIP SPIATI: COSA CERVANO NEI CONTI

Il “tempismo” sui politici e vip spiati è dimostrato anche da quella che riguarda Letizia Moratti, che sostituì Giulio Gallera in Regione Lombardia nel 2021. In quelle ore ci fu una verifica sulle sue dichiarazioni dei redditi e sulla sua posizione fiscale. Uno dei controlli di Pasquale Striano che, come evidenziato dal Giornale, evidentemente non trovò nulla di anomalo. Quando il nome di Michele Vietti, ex vicepresidente del Csm, finì sui giornali perché, stando al racconto dell’avvocato Pietro Amara, avrebbe fatto parte della fantomatica loggia Ungheria, il finanziere entrò nel sistema Siva per effettuare delle ricerche, senza trovare nulla. C’è poi Matteo Renzi e il suo prestito da 700mila euro chiesto a un conoscente nel giugno 2018, restituito in poco più di quattro mesi, per l’acquisto di una nuova casa del valore di 1,3 milioni di euro. La notizia arrivò alla stampa, ora l’ex premier si chiede se fu Striano a bucare la sua privacy. Renzi presentò denuncia, ma l’atto finì nel nulla.

IL RUOLO DEI GIORNALISTI E L’UNICA RICERCA SU UN POLITICO PD

Ma per il procuratore di Perugia Raffaele Cantone in almeno 25 episodi sarebbero stati i giornalisti a chiedergli di fare le ricerche abusive, non sarebbe stato Striano a fare gli accessi illeciti in maniera autonoma. Lo ha segnalato il nell’invito a comparire che ha inviato al finanziere, in cui viene associato ai giornalisti del Domani, di altre testate o a generici “giornalisti-scrittori”. Stando a quanto riportato da Open, è probabile che i magistrati abbiano le prove sui contatti fra giornalisti e Striano precedenti gli accessi abusivi. Le ricerche, comunque, non hanno quasi mai riguardato conti bancari, redditi e proprietà di esponenti politici del Pd. Infatti, tra i politici e vip spiati, l’unico del Pd finito nel mirino è Alessio D’Amato, ex assessore alla Sanità della Regione Lazio, ora esponente di Azione, che era iscritto al Partito democratico quando fu effettuata la ricerca. Furono “attenzionati” altri ex Pd, ma erano esponenti di Italia Viva, a partire dal leader Matteo Renzi.

C’è poi Giuseppe Conte che ritiene di essere anche lui vittima delle ricerche abusive e di essere nella lista dei politici e vip spiati, ma in realtà, spiega Open, sono stati messi nel mirino esponenti della famiglia della compagna del leader M5s, Olivia Paladino. Gli accessi, però, sono stati infruttuosi perché Striano avrebbe compiuto errori di ortografia, non ottenendo le informazioni che gli servivano. Ad esempio, nel caso del suocero di Conte sono state fatte ricerche su “Cesare Paladini”, sbagliando la finale del cognome. Inoltre, è stata compiuta una ricerca sui cognati digitando il nome di “Cristiano Paladino”. In questo caso il cognome era giusto, non il nome: in realtà era Cristiana Paladino, cognata dell’ex premier M5s.

CHI SONO I POLITICI E VIP SPIATI: I 121 NOMI

Di seguito l’elenco dei politici e vip spiati, allegato agli atti dell’inchiesta di Perugia in cui sono indagati il finanziere Pasquale Striano e il magistrato antimafia Antonio Laudati. Le ricerche sono state effettuate tra ottobre del 2019 e luglio del 2022. La lista, riportata dal Corriere della Sera, contiene 121 nomi.

Matteo Adinolfi – Europarlamentare Lega

Andrea Agnelli – Ex presidente Juventus

Maria Elisabetta Alberti Casellati – Ministro per le Riforme

Massimiliano Allegri – Allenatore di calcio

Guido Alpa – Avvocato

Piero Amara – Avvocato

Giovannino Antonini – Ex presidente banca popolare di Spoleto

Gianluigi Aponte – Imprenditore

Domenico Arcuri – Ex ad Invitalia

Angiola Armellini – Imprenditrice

Massimiliano Bastoni – Consigliere regionale Lombardia

Leonardo Bellodi – Manager

Pietro Beretta – Imprenditore

Alberto Bianchi – Avvocato, presidente Open

Luigi Brugnaro – Sindaco di Venezia

Pietro Beretta – Imprenditore

Franco Gussalli Beretta – Imprenditore

Massimo Bochicchio – Broker (deceduto il 19 giugno 2022)

Giovanna Boda – Ex dirigente Miur

Carlo Bonomi – Presidente Confindustria

Claudio Borghi – Senatore Lega

Marina Elvira Calderone – Ministro del Lavoro

Francesco Gaetano Caltagirone – Imprenditore

Maria Cristina Cantù – Senatrice Lega

Carlo Maria Capristo – Ex magistrato

Marco Carrai – Manager

Giambattista Casellati – Avvocato marito della ministra per le Riforme

Susanna Ceccardi – Europarlamentare Lega

Andrea Ceccherini – Imprenditore

Fabrizio Centofanti – Imprenditore

Lorenzo Cesa – parlamentare Unione di Centro

Giuseppe Chinè – Procuratore Figc

Alessandro Chiocchetti – Segretario generale Ue

Roberto Cingolandi – Ad Leonardo

Angelo Ciocca – Europarlamentare Lega

Edmondo Cirielli – Viceministro Esteri

Vittorio Colao – Manager, ex ministro

Chiara Colosimo – Presidente commissione Antimafia

Pietro Colucci – Imprenditore

Alessio D’Amato – Consigliere regionale Lazio

Andrea Del Mastro Delle Vedove – Sottosegretario Giustizia

Valerio De Luca – Manager

Luca Di Donna – Giurista

Giovanni D’Ercole – vescovo

Giovanni di Francesco – Imprenditore

Gaetano Di Napoli – Calciatore

Claudio Durigon – Sottosegretario Economia

Gianluca Maria Carmelo Esposito – Funzionario dello Stato

Antonio Fallico – Presidente cda Banca Intesa

Marta Fascina – Parlamentare Forza Italia

Giovanbattista Fazzolari – Sottosegretario presidenza del Consiglio

Domenica Ferragù – Imprenditrice

Carlo Fidanza – Europarlamentare FdI

Pietro Fiocchi – Europarlamentare gruppo Conservatori

Federico Fornaro – Parlamentare Pd

Giancarlo Foscale – Manager, cugino di Silvio Berlusconi

Tommaso Foti – Capogruppo FdI Senato

Gilberto Pichetto Fratin – Ministro per l’Ambiente

Federico Freni – Sottosegretario Economia

Domenico Furgiuele – Parlamentare Lega

Massimo Garavaglia – Parlamentare Lega

Maurizio Gelli – Diplomatico figlio di Licio Gelli

Alberto Giardina – religioso

Giovanni Maria Grava – Medico, marito dell’ex ministra Marta Cartabia

Danilo Iervolino – Imprenditore

Giancarlo Innocenzi Botti – Manager e politico

Roberto Lagalla – Sindaco di Palermo

Luca Lanzalone – Imprenditore

Vittorio Lanzani – Vescovo

Gianfranco Librandi – Politico Italia Viva

Francesco Lollobrigida – Ministro per l’Agricoltura

Maurizio Lupi – Leader Noi Moderati

Renato Maffei – Imprenditore

Fedez – Rapper

Roberto Giovanni Marino – Funzionario dello Stato

Pierluigi Marquis – Consigliere regionale Valle d’Aosta

Cecilia Marogna – Manager e consulente di monsignor Becciu

Luigi Matacena – Imprenditore

Enrico Michetti – Avvocato, ex candidato sindaco di Roma

Raffaele Mincione – Broker

Letizia Moratti – Politica e imprenditrice

Alessandro Morelli – Senatore Lega

Mario Occhiuto – Ex sindaco di Cosenza

Roberto Occhiuto – Governatore della Calabria

Vincenzo Onorato – Imprenditore

Filippo Paradiso – Ex funzionario Viminale

Gianluca Pini – Politico Lega

Cesare Paladino – Albergatore

Olivia Paladino – compagna del leader M5S Giuseppe Conte

Giorgio Palù – Ex presidente Aifa

Elio Pariota – Manager

Ruggero Parrotto – Manager

Eugenio Patanè – Assessore Trasporti Campidoglio

Calogero Pisano – Parlamentare Noi Moderati

Irene Pivetti – Ex presidente Camera

Francesco Polidori – Imprenditore

Niccolò Presta – Imprenditore

Lucio Presta – Manager e imprenditore

Nicola Procaccini – Europarlamentare FdI

Alessandro Quercioli Dessena

Fabio Rampelli – Parlamentare FdI

Giulio Ranzo – Imprenditore

Mauro Renaldi – Diplomatico

Matteo Renzi – Leader Italia Viva

Paolo Romani – Parlamentare Forza Italia

Emilio Romano – Manager

Cristiano Ronaldo – Calciatore

Fabio Roscani – Parlamentare FdI

Giulio Santarelli – Politico

Anthony Scaramucci – Imprenditore e politico

Michele Schiano – Parlamentare FdI

Andrea Sgrulletti – Politico Pd

Emanuele Spoto – Manager

Benito Vittorio Supino – Commendatore della Repubblica

Erika Stefani – Parlamentare Lega

Fabrizio Tirabassi – Imprenditore

Giovanni Toti – Governatore della Liguria

Gianluigi Torzi – Broker

Orlando Tripodi – Consigliere regionale Lazio

Adolfo Urso – Ministro per lo Sviluppo Economico

Francesco Vaia – Dirigente ministero della Salute

Giuseppe Valditara – Ministro dell’Istruzione

Claudio Velardi – Giornalista

Francesca Verdini – Imprenditrice, figlia di Denis Verdini e compagna del Matteo Salvini – Vicepremier e ministro

Tommaso Verdini – Imprenditore, figlio di Denis Verdini

Andrea Vetromile – Commercialista

Michele Giuseppe Vietti – Avvocato e politico

Paolo Visca – Alto funzionario di Stato

Andrea Zanoni – Europarlamentare Pd











