POLITICI SU TIK TOK/ Tra kitsch e paternalismo chi intercetta i problemi dei giovani?

Quando si dice l’eterogenesi dei fini, per parlare difficile.

Qualcuno, in Forza Italia, deve aver detto a Berlusconi che i giovani tra i 18 e i 25 anni che votano superano i 4 milioni, e quindi bisogna fare campagna elettorale anche con loro.

Detto fatto. Ecco apparire su Tik Tok un personaggio che sta a metà tra un cinese e una marionetta di Podrecca. Càspita, a guardare bene si scopre che si tratta di Berlusconi. Che da nonno d’Italia, tratta i giovani come zuzzurelloni che cazzeggiano sui social (ohi, in parte lo sono, ad essere sinceri) e quindi ha pensato bene di dare inizio alle sue apparizioni con una barzelletta, ma di quelle che fanno ridere solo i pensionati anziani.

ELEZIONI 2022/ "È già pronto il nuovo governo con la benedizione di Draghi"

Il successo è stato immediato, se si bada all’audience, che è sempre stato il chiodo fisso del Cavaliere. Centinaia di migliaia i like e le condivisioni, ma accompagnate da commenti esilarati che considerano le apparizioni del tycoon un capolavoro di kitsch. C’è quindi da immaginare che sull’elettorato giovanile la trovata si riveli un totale boomerang.

Silvio Berlusconi: “Pensioni a 1.000 euro a mamme e nonne”/ “RdC non va abolito”

Ma Berlusconi non è stato il solo a pensare a scendere in campo su Tik Tok: ci stanno provando anche Calenda e Renzi. Entrambi con toni paternalistici tipo “ora ti erudisco il pupo” e incredibili tentativi di malriuscita autoironia che sfociano inevitabilmente in un “io non sono mica uno zuzzurellone, io sono questo, io ho fatto quello e quell’altro”, “domandate e vi risponderò” e via di questo passo.

Tutti si sono fermati all’abc della comunicazione: ma se è vero che ogni social ha un suo linguaggio da rispettare, è anche vero che il linguaggio dovrebbe esprimere dei contenuti.

Sondaggi politici Elezioni 2022/ FdI 24%, boom M5s: calo Centrodestra ma +19% sul Pd

Invece niente. Al di là di qualche frase generica, nulla che interessi realmente il presente e il futuro di 4 milioni di esseri umani che sarebbero, come ripete a oltranza il Presidente della Repubblica, “il futuro della nazione”.

Ogni volta che si occupa del bel paese, al vostro vecchio Yoda tocca stropicciarsi sempre i suoi occhi cisposi: dai quarantenni agli ottantenni la classe politica esprime un’ignoranza solo pari alla presunzione di essere migliori perché adusi ad abitare le stanze del potere.

Al massimo si rivolgono a un sondaggista, ma evidentemente mai a un bravo psicologo o a un esperto sociologo dei media. Ancora meno a un creativo pubblicitario che comunque si troverebbe nei pasticci, perché un bravo creativo ti può inventare un’accattivante campagna, ma se poi il prodotto non è buono diventa un boomerang. Come avviene per la campagna del Pd, oggetto sui social delle più sarcastiche trasformazioni tutt’altro che benevole.

Insomma, dopo la parentesi grillina e quella del “vile affarista” (copyright Cossiga), i politici mostrano tutta la loro presuntuosa ignoranza, dimostrandosi incapaci di rivolgersi a una classe giovanile di cui non si sono mai occupati, visto che i grandi temi riguardano pensioni e tasse, tipici interessi di adulti e anziani.

È probabile che il 25 settembre i giovani presenteranno il conto, rifugiandosi nell’astensione, che i maggiori istituti di ricerca ipotizzano per questa classe sociale intorno al 35-40%.

Hai voglia sbracciarsi su Tik-Tok. Data la mentalità e l’approccio dei protagonisti, era davvero meglio evitare.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA