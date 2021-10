Polizia arresta uomo su treno: indossava mascherina sbagliata/ Circondato da 8 agenti

Un uomo in Francia è stato arrestato dalla Polizia mentre era su un treno Eurostar partito da Parigi e diretto nel Regno Unito poiché «indossava la mascherina sbagliata». Il colpevole, di origini inglesi, è stato improvvisamente accerchiato da otto agenti, senza neanche capire il perché, e successivamente condotto in questura. Intransigenti le forze dell’ordine che vigilano sul rispetto delle norme anti-Covid nel Paese.

Green Pass Francia: da oggi obbligo per over 12/ “Passaporto” anche per adolescenti

La vicenda, riportata anche dal Sun, si è diffusa sul web in poco tempo ha creato un grande clamore in tutto il mondo. I dettagli, tuttavia, sono ancora da chiarire. A denunciare l’uomo, infatti, è stata una manager di Eurostar, il quale lo accusa di essere divenuto «aggressivo ed intimidatorio» nel momento in cui gli è stato chiesto di indossare il dispositivo di protezione correttamente. «Il team di Eurostar ha la responsabilità di garantire la sicurezza di tutti coloro che sono a bordo e questo tipo di comportamento nei confronti del nostro personale non può essere tollerato», ha sottolineato l’azienda in un comunicato. Successivamente ha però precisato che il quarantenne di Liverpool è stato soltanto allontanato dal mezzo, non arrestato.

"Ok a obbligo vaccino" Cedu vs vigili del fuoco francesi/ Respinto ricorso pompieri

Polizia arresta uomo su treno: indossava mascherina sbagliata. La ricostruzione dell’uomo

Diversa rispetto a quella della manager di Eurostar è la versione dell’uomo che è stato arrestato dalla Polizia francese perché indossava la mascherina sbagliata sul treno. “Non ho fatto nulla di sbagliato e rispetto tutte le regole legate al Covid. Questo è assolutamente oltraggioso”, aveva detto mentre veniva portato via da otto agenti delle forze dell’ordine. Il mezzo a lunga percorrenza, infatti, è stato improvvisamente fermato alla stazione di Lille per risolvere l’accaduto.

"Vaccini non fermano circolazione virus"/ Esperti Francia: "Non bastano contro Covid"

“Non ho assolutamente idea di cosa io abbia fatto, so solo che un membro dello staff mi ha preso in antipatia e mi ha accusato di non indossare la giusta mascherina. Ora resterò in Francia, mentre dovevo rientrare da un viaggio di lavoro. Questo trattamento è molto crudele. Dovremmo andare tutti d’accordo, non trattarci a vicenda in questo modo”, ha aggiunto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA