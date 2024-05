Poliziotto superpiù, Rete 4/ Trama e cast della commedia sci-fi con Terence Hill, oggi 27 maggio 2024

Il cast del Poliziotto superpiù, film diretto da Sergio Corbucci

Lunedì 27 maggio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16,30, la commedia fantascientifica e poliziesca del 1980 dal titolo Poliziotto superpiù. Il film è diretto dal regista Sergio Corbucci, considerato uno tra i maestri del genere spaghetti western con lungometraggi come Django (1966) e Il grande silenzio (1968).

Le musiche hanno invece la firma della band La Bionda composta dai fratelli Carmelo e Michelangelo La Bionda, diventati celebri per avere creato il genere disco music italiano.

Il protagonista è interpretato da Mario Girotti, alias Terence Hill, diventato famoso in coppia con il grande amico Bud Spencer e per aver interpretato per oltre 20 anni il personaggio di Don Matteo.

Al suo fianco l’attore statunitense Ernest Borgnine, vincitore del Premio Oscar come miglior attore protagonista in Marty, vita di un timido di Delbert Mann.

Nel cast del Poliziotto superpiù anche l’attore statunitense Marc Lawrence, che nel 1983 reciterà anche con Bud Spencer nella pellicola Cane e gatto.

La trama del film Poliziotto superpiù: un Terence Hill dai poteri sovrumani

Poliziotto superpiù racconta le vicende di un agente di polizia di Miami, Dave Speed (Terence Hill), che un giorno per un caso fortuito scopre di avere dei super poteri eccezionali.

Il protagonista, infatti, viene mandato in missione nel deserto, in una riserva indiana nei pressi di un centro militare dove sta per essere avviato un test nucleare. Dave è all’oscuro di quanto sta per accadere e non volendo viene quindi esposto ai raggi radioattivi.

A differenza di quanto si sarebbe potuto immaginare, l’uomo non solo sopravvive, ma acquisisce anche dei poteri molto speciali. Tra questi vi sono dei riflessi eccezionali, una super velocità, la capacità di leggere nella mente, di prevedere ciò che sta per accadere e la telecinesi. Ciò che rende tutto più strano è che questi poteri appaiono e spariscono senza alcuna regola.

Questa situazione così particolare genera una profonda antipatia nel suo superiore, il sergente Willy Dunlop (Ernest Borgnine) e qualche perplessità nella fidanzata di Dave, Evelyn (Julie Gordon), terrorizzata all’idea di sposare un uomo con queste capacità sovrumane. Questi poteri aiuteranno però il poliziotto nel suo lavoro, infatti Dave riuscirà finalmente ad arrestare una gang di terribili criminali.

