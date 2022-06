POLLIOTTO/ “Consumatori, raggiri online in aumento nel primo semestre 2022”

“In Piemonte aumentano truffe e raggiri on line. E il primo semestre del 2022, con un preoccupante incremento medio dei crimini informatici, si conferma il peggiore dell’ultimo biennio”. Lo rivela all’agenzia di stampa Ansa l’avvocato Patrizia Polliotto, presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, nonché Presidente dei rinomati ospedali milanesi ‘Galeazzi’ (quello in cui lavora anche il virologo Fabrizio Pregliasco), ‘San Siro’ e ‘Sant’Ambrogio’ tutti in capo al ‘Gruppo San Donato’, prima realtà sanitaria privata italiana con un fatturato superiore a 1 miliardo e 600 milioni di euro.

“Pandemia, caro energia e conflitto bellico tra le cause alla base del dilagare di un fenomeno esteso che va dalle vittime dell’e-commerce a quelle danneggiate dal furto d’identità e di dati sensibili sul web, sino alle false campagne umanitarie diffuse gli smartphone, che hanno avuto un vero e proprio boom dallo scoppio della guerra fra Russia e Ucraina”, aggiunge il legale piemontese, voce autorevole per i maggiori media italiani e opinionista a ‘Canale Italia’ e a ‘Radio Radio’ con il giornalista cattolico Maurizio Scandurra.

“Ma c’è di più. I nostri sportelli registrano un più 15% in media di richieste d’aiuto per raggiri relativi a siti non autorizzati che promuovono servizi assicurativi e bancari, mentre crescono dell’8,5% le segnalazioni relative a problematiche negli acquisti in rete legate a prodotti fallati, consegnati in ritardo o mai recapitati. Senza contare che il ricorso diffuso dei consumatori alla rete come strumento di potenziale risparmio multisettore in special modo per la ricerca di offerte e last minute è salito in regione, da gennaio a giugno, del 40%” chiosa Patrizia Polliotto, anche stimato avvocato d’impresa e d’affari con curriculum professionale ricco di importanti esperienze al vertice in prestigiose società private e pubbliche tra le quali ‘Viasat’, ‘Juventus’, ‘NB Aurora’, ‘Compagnia di San Paolo’, ‘Zucchi’, ‘Engineering’, ‘Reply’ e molte altre.

Infine, il Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori è sempre disponibile on line all’indirizzo www.uncpiemonte.it .











