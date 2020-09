Polmonite bilaterale, cos’è la malattia di Silvio Berlusconi/ Sintomi, cause e cure

Silvio Berlusconi è stato ricoverato la scorsa notte presso l’ospedale San Raffaele di Milano, “con tracce di polmonite bilaterale”. Cerchiamo di capire meglio quale sia la malattia che ha invitato i medici a controllare meglio le condizioni di salute dell’ex presidente del consiglio. Partiamo dal dire che la polmonite, come si può intuire dal nome, è un’infiammazione acuta che colpisce i polmoni. Viene detta bilaterale (la forma più comune), se riguarda entrambi i polmoni, ed è una patologia che compromette la capacità respiratoria. Raramente è fatale, ma nei casi più gravi, soprattutto se causata dal coronavirus, come sta avvenendo in questo periodo, può purtroppo provocare la morte. Diversi i sintomi causati dalla polmonite bilaterale, tutti legati alla respirazione: quindi fiato corto a volte addirittura sibilante e difficoltoso, dolori al torace, tosse, che può essere sia secca quanto grassa, come si legge su thoracic.org, ma anche febbre, spossatezza, malessere generale e mancanza di appetito.

POLMONITE BILATERALE, COS’È? NELLA SUA FORMA BATTERIOLOGICA È PIÙ PERICOLOSA

La polmonite non è affatto un’infezione rara, tenendo conto che nella sola Italia si ammalano ogni anno svariate migliaia di persone, e quasi 200mila vengono ricoverate, con più di 10mila vittime: questa infiammazione è la prima causa di morte per malattia infettiva nei paesi occidentali. Ad essere colpiti maggiormente sono i soggetti più fragili e vulnerabili, come appunto Berlusconi, il cui fisico era già stato colpito negli scorsi giorni dall’infezione di covid-19. In media, comunque, vengono colpiti soprattutto anziani, persone con malattie croniche alle vie respiratorie, bambini piccoli e anche degenti negli ospedali. A volte, soprattutto negli over 65, è legata al virus dell’influenza (polmonite virale), mentre in altri soggetti è favorita dal fumo. Vi è poi la cosiddetta polmonite batterica, che viene invece causata da un batterio appunto, leggasi lo Streptococco pneumoniae (o pneumococco): di solito non viene presa tramite contatto con altre persone, ma è causato da un organismo che si trova comunemente nel nostro corpo. Questo tipo di infiammazione è più pericolosa della polmonite virale, e può richiedere anche il ricovero. La polmonite viene curata per la maggior parte dei casi con riposo assoluto e antibiotici. Come detto sopra, nelle situazioni più gravi, si rende necessario il ricovero.



