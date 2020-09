Silvio Berlusconi “Coronavirus? Febbre e dolori”/ “Ma non vi libererete di me”

Silvio Berlusconi non è asintomatico. Il Cavaliere, nonostante il primario del San Raffaele, il professor Zangrillo, aveva spiegato che non avesse sintomi (probabilmente per rassicurare l’opinione pubblica), presenta in realtà qualche complicazione tipica dell’infezione da coronavirus. A spiegarlo è stato lo stesso ex presidente del consiglio, parlando stamane, 4 settembre, con il quotidiano La Stampa. Il giornale torinese racconta di come Berlusconi abbia la voce un po’ più ovattata e nasale rispetto al solito, come se avesse il raffreddore: “Eh no, purtroppo questo non è un raffreddore… Adesso che la cosa mi riguarda personalmente, e non solo me ma anche la mia famiglia, mi rendo conto una volta di più di quanto sia grave questa tragedia che ci è capitata. Mi rendo conto di quanti lutti ha seminato in tante famiglie, di quanto dolore ha causato a tante persone. Penso a chi non c’è più, penso a chi ha perso i suoi cari…”. Guai però a pensare che il Cavaliere sia grave: “Guardi, non posso dire di essere al 100 per cento – specifica il leader di Forza Italia – ma mi sento solo un po’ debole. Per il resto, ieri ho avuto la febbre, ma è passata. Ho avuto dolori ai muscoli e alle ossa, ma sono passati. Insomma, per essere positivo al virus, non mi lamento”.

SILVIO BERLUSCONI, IL CORONAVIRUS A VILLA CERTOSA

Tra l’altro sembra che a Villa Certosa, la splendida dimora berlusconiana di Porto Rotondo, si sia sviluppato una sorta di mini focolaio, essendo positivi anche i figli Luigi e Barbara, il marito di quest’ultimo, i suoi due figli, nonché Marta Fascina, esponente di Forza Italia e da qualche mese a questa parte fidanzata proprio dell’ex presidente del Milan. Barbara ha avuto la febbre alta per una decina di giorni, mentre Luigi sarebbe ancora febbricitante fa sapere La Stampa, ma nessuno sembrerebbe essere in condizioni tali da richiederne il ricovero. Berlusconi, che compirà 84 anni fra un mese, ha aggiunto e concluso: “Sto abbastanza bene, non mollo, e anche stavolta – ironizza – non riuscirete a liberarvi di me…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA