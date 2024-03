Polonia, auto contro la folla a Stettino: “Non è terrorismo”/ Video: almeno 19 feriti, di cui 6 minori

In Polonia, precisamente nella città di Stettino (Szczecin in polacco) nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 marzo, un auto si è diretta a gran velocità contro una folla, investendo diverse decine di persone. Secondo quanto riferiscono i media locali, è ancora incerto il numero effettivo delle persone ferite, ma non risultano fortunatamente esserci delle vittime. Il luogo dell’incidente, inoltre, non sembra essere casuale perché è l’auto si è schiantata contro la folla in piazza Rodła, una delle principali della città in Polonia, vicina ad un affollato centro commerciale, peraltro in un orario di punta, ovvero attorno alle 15:30. Ignote, per ora, le ragioni del folle gesto, ma l’autista del veicolo è stato arrestato e nelle prossime ore aiuterà a far luce sul caso.

Polonia, auto contro la folla: almeno 19 feriti

Insomma, si conosce ancora poco di cosa è successo in Polonia, dove un’auto ha investito una folla di persone intente ad attraversare la strada. Allo stato attuale, il quotidiano locale Wyborcza parla di almeno 19 persone coinvolte, molte che sarebbero in condizioni gravi, tra le quali almeno 6 minorenni. I media italiani, invece, parlano di 17 persone coinvolte. L’area, fortunatamente, è piena di telecamere di sorveglianza e non sarà difficile per gli inquirenti ricostruire le esatte dinamiche dell’accaduto, che pare quasi certamente essere volontario.

Secondo alcuni testimoni, sempre citati da Wyborcza, l’auto che ha investito la folla in Polonia, era diretta originariamente in direzione opposta. Il guidatore avrebbe volontariamente invertito la rotta, per poi scavalcare un marciapiede e i binari di un tram, dirigendosi infine contro l’attraversamento pedonale. La corsa, però, non si sarebbe fermata, perché il conducente ha poi girato nuovamente la sua vettura, finendo circa un chilometro dopo per schiantarsi contro un’auto in marcia, causando un tamponamento a catena. L’uomo che ha guidato l’auto contro la folla in Polonia è stato immediatamente tratto in arresto dalle autorità che lo stavano cercando. È stato identificato come un uomo, polacco, di 33 anni, residente nella stessa Stettino. Le autorità, contestualmente all’arresto, hanno precisato che non si è trattato di un attentato terroristico.

Polonia: i video del luogo in cui l’auto ha investito la folla

Rośnie liczba poszkodowanych w wypadku w Szczecinie. Trzy osoby są w stanie krytycznym. Sprawca został ujęty po ucieczce z miejsca zdarzenia. WIĘCEJ ⤵️https://t.co/71g5J4Bvnv pic.twitter.com/47SAmYvfFF — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) March 1, 2024

❗️🇵🇱 19 osób zostało rannych, w tym dzieci, po tym jak pojazd wjechał w grupę pieszych w Szczecinie. Dwie osoby są w stanie krytycznym. 33-letni mężczyzna działał z premedytacją. Auto wjechało na chodnik i potrąciło ludzi, którzy przechodzili na zielonym. Został zatrzymany… pic.twitter.com/F5zVejfIZ1 — Dominik Serwacki 🇵🇱 ✍️ 🌍 (@DominikSerwacki) March 1, 2024

Matko Boska…

19 osób rannych, 3 osoby walczą o życie,

po tym jak 33-latek wjechał w tłum ludzi w Szczecinie.pic.twitter.com/oth3mHTOXl — MartynaBP (@bp_martyna) March 1, 2024

Ten jebany cwel prawie zabił wiele osób w Szczecinie i uciekając z miejsca zdarzenia przyjebał w jeszcze inny samochód. pic.twitter.com/9tAJKDm5xC — chrzanik (@chrzanowsky97) March 1, 2024













