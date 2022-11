Polonia, missili Russia su Paese Nato: morti/ In corso comitato sicurezza, via ai jet

Due missili lanciati dalla Russia verso l’Ucraina sono caduti in Polonia, territorio Nato. In particolare, hanno colpito Przewodow, un paese polacco che si trova vicino alla frontiera ucraina. Due persone sarebbero morte. La notizia, diffusa da diversi media europei, è stata rilanciata dall’agenzia russa Ria Novosti. L’Associated Press ha poi riportato la conferma di un funzionario dell’intelligence Usa, che appunto riporta la caduta dei due missili russi nel territorio della Polonia. Il presidente del Consiglio polacco Mateusz Morawiecki ha subito convocato una riunione urgente del Comitato per la sicurezza nazionale e la difesa, come confermato su Twitter dal portavoce, Piotr Muller.

Tale riunione sarebbe in corso e per il momento da Varsavia non arriva alcun commento. Qualcosa però si muove, in particolare i jet militari, che sono stati subito alzati in volo. Inizialmente in Polonia si è parlato di incidente, dalle cause ignote: era stata data notizia di un’esplosione. I soccorsi hanno poi trovato due persone morte, quindi la zona è stata messa in sicurezza e illuminata.

MISSILI RUSSIA SU POLONIA: IN CORSO COMITATO DI SICUREZZA

Il governatore di Lublino, Lech Sprawka, si è recato a Przewodowo. In un’intervista a Onet, ha dichiarato che avrebbe indagato sulle circostanze dell’incidente e che fornirà informazioni al riguardo in un secondo momento. Ma la testata ha scoperto che sono stati inviati sul posto specialisti militari. Secondo informazioni non confermate, si stanno esaminando due varianti. È possibile che la difesa ucraina abbia abbattuto il razzo e che questo abbia cambiato traiettoria, oppure che i russi abbiano sbagliato i dati, facendo sì che il razzo colpisse il trattore. Dopo che è stato convocato d’urgenza il Comitato del Consiglio dei ministri per gli Affari di Sicurezza Nazionale e Difesa, il portavoce del governo Piotr Muller non ha chiarito le ragioni, ma chiesto ai media di “di non pubblicare informazioni non confermate, ne parleremo dopo l’incontro“.

