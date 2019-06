Polonia, ubriaco guida carro armato/ Video, allarme terrorismo e paura in città ma…

Un 49enne ubriaco ha deciso di mettersi alla guida di un carro armato ubriaco nella cittadina di Pajeczno in provincia di Lodz in Polonia. Improvvisamente nella notte di sabato 15 giugno scorso alcuni cittadini hanno avvisato la polizia della presenza di un T 55 sovietico che si muoveva liberamente per le strade della città. Al suo guido c’era appunto un uomo ubriaco che era stato incaricato per trasportarlo in un museo. Ora questi rischia fino a dieci anni di carcere di cui due per guida in stato di ebrezza e otto per condotta potenzialmente disastrosa. Una volta che è stato fermato il carro armato è stato condotto in un deposito al sicuro. Per fortuna non ci sono feriti anche se sono diverse le persone che hanno vissuto dei minuti di vero panico con l’incubo che quel gigantesco mezzo si abbattesse su di loro.

Polonia, ubriaco guida carro armato: alla base un guasto

Alla base di questo spiacevole vento ci sarebbe un guasto del carro armato guidato poi da un uomo ubriaco per le vie di Pajeczno. Il pesante mezzo doveva essere trasportato in un museo, ma un guasto dell’autorimorchio ha fatto si che rimanesse fermo nel paesino polacco. Il camionista che guidava il rimorchio ha deciso allora di salire sul carro armato per guidarlo, pensando che vista la tarda ora nessuno lo vedesse. Tra le aggravanti che inchiodano il 49enne c’è anche quella di non essere in possesso di una patente adatta alla conduzione di un mezzo del genere che ovviamente era tra l’altro sprovvisto totalmente di assicurazione. L’uomo ora rischia fino a dieci anni di arresto.

Il video virale

An inebriated 49-year old man reportedly drove a #tank around a town of #Pajęczno, central #Poland. On Tuesday evening, the local #police station was notified about an incident by a concerned citizen who could hardly believe his eyes when he saw the tankhttps://t.co/D29DfJg85t pic.twitter.com/km73VmtKIH — Poland In (@Polandin_com) 14 giugno 2019





