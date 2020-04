Polpette IKEA/ Svelata la ricetta segreta delle golosità svedesi: come farle a casa

Pubblicità

In questi giorni di quarantena per il coronavirus, parecchi italiani si sono cimentati in imprese culinarie sempre più ardite e la prossima ricetta cult pronta a spopolare sui social potrebbe essere quella delle mitiche polpette svedesi, note a tutto il mondo grazie al colosso IKEA. Proprio la società svedese, sul proprio profilo Twitter UK ha infatti diffuso, con grafica accattivante, la ricetta segreta delle polpette, tra i cibi più amati da coloro che saltuariamente o assiduamente, fanno visita a store grandi e piccoli del noto marchio, leader nella vendita di mobili componibili. Accompagnate con classico purè di patate o la nota salsa ai mirtilli rossi, le polpette dell’IKEA vantano schiere di fan, che viste le misure di lockdown sono rimasti senza queste golosità svedese: ma non si ha da temere, perché ora si potranno fare anche a casa propria.

SVELATA LA RICETTA SEGRETA DELLE POLPETTE IKEA

Dunque non vi è più alcun mistero intorno alle polpette svedesi dell’IKEA: la mitica ricetta segreta è stata alfine svelata e per fortuna il piatto non pare neppure troppo complicato. A presentarlo, come abbiamo detto, è stato nei giorni scorsi il profilo ufficiale Twitter del colosso svedese, che con un post formulato a mo’ di “Libretto delle istruzioni” ha dunque rivelato ingredienti e procedimento per le piccole golosità “Made in Sweden”. Come si vede nel post, ecco infatti un diagramma di montaggio, come siamo soliti vederli e studiarli (a volte anche con notevole difficoltà) nelle scatole dei mobili componibili venduti dalla stessa società svedese in tutto il mondo: dentro ingredienti di facile reperimento per tutti e schemi di procedimento spiegati passo-passo per polpette per 4 persone. Ma non solo. In aggiunta alla ricetta delle classiche polpette, pure IKEA ha voluto sorprenderci ancora, regalandoci le indicazioni per la famosissima salsa di panna in accompagnamento.

Una geniale mossa di marketing, che certo farà appassionare i consumatori ancora di più al marchio IKEA, anche in questo momento così complicato. A spiegare dunque la scelta è poi stata Lorena Lourido, responsabile Food di IKEA Regno Unito e Irlanda: “Abbiamo voluto aiutare chi è alla ricerca di ispirazione in cucina. Stare a casa può essere difficile, ma vogliamo aiutare a rendere la vita di tutti un po’ più facile e divertente. Buon appetito o, smaklig måltid, come diciamo in Svezia! ”. E dunque Smaklig måltid a tutti!

