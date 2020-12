Pomeriggio 5 non va in onda, perché?/ Barbara D’Urso in vacanza, ecco quando torna

Pomeriggio 5 non andrà in onda oggi, 28 dicembre 2020. Nonostante ormai il Natale sia alle spalle Barbara D’Urso rimane ancora ferma con i suoi programmi e cioè sia Pomeriggio 5 che Domenica Live e Live non è la D’Urso. Questo perché si è presa un periodo di vacanza dopo una stagione lunghissima che l’ha vista protagonista di una lunga sequenza di appuntamenti televisivi. Continuano i film di Natale su Canale 5 che in questi pomeriggi di feste sta dedicando la sua programmazione al cinema. A partire dalle ore 14.45 la rete ammiraglia di Mediaset ha trasmesso Lettera di Natale, mentre dalle 16.41 sarà il momento di Miracoli a Natale.

Pomeriggio 5 non va in onda, perché? Le parole di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso ha già spiegato il motivo per cui in questi giorni non vedremo né Pomeriggio 5 né gli altri programmi che di solito conduce. Durante l’ultimo appuntamento con Live Non è la D’Urso la conduttrice ha sottolineato: “Torneremo con voi il 10 gennaio con Domenica Live e Live non è la D’Urso, mentre Pomeriggio 5 tornerà in onda l’11. Ringrazio tutti i miei ospiti e voi che mi seguite con tanto affetto. È merito vostro se si conclude così un’altra fortunata stagione e se ne inizierà un’altra che speriamo altrettanto fortunata. Ci ho messo tutto il mio cuore così come ce l’hanno messo tutti quelli che lavorano ai miei programmi. Buone feste, ma ricordatevi che il mio cuore è prima dei miei figli ma subito dopo è vostro”.



