Pompa di calore: i consigli di Panasonic per la manutenzione/ “Utile a garantire la massima efficienza”

Panasonic nei giorni scorsi ha pubblicato sul suo sito una guida per la manutenzione della propria pompa di calore Aquarea, sistema utile a garantire il riscaldamento domestico con un basso impatto ambientale. Queste soluzioni, infatti, grazie ai vari incentivi fiscali degli ultimi anni si stanno diffondendo sempre di più all’interno delle case in tutta Italia, con una vita media stimata di almeno 15 anni ed un risparmio economico a lungo termine nella bolletta del riscaldamento di circa 400 euro (*).

Così, Panasonic, per permettere agli acquirenti di ottenere la massima efficienza possibile grazie alla propria pompa di calore, ha stilato un serie di consigli che vanno dall’istallazione del nuovo impianto, fino alla manutenzione di anno in anno. Il suggerimento principale rimane sempre quello di rivolgersi, ogni volta possibile e soprattutto nel caso di problemi all’impianto, ai professionisti certificati i quali dovrebbero anche provvedere alla primissima impostazione dei parametri della pompa di calore, che dovrebbero poi rimanere complessivamente inalterati, salvo successivo intervento di un tecnico.

Manutenzione ed uso della pompa di calore Aquarea: i consigli di Panasonic

A livello di temperatura e gestione dei consumi della propria pompa di calore, il suggerimento di Panasonic è quello di utilizzare l’app Aquarea Smart Cloud dal proprio cellulare o altro device, che permette anche da remoto, di accedere, spegnere e regolare l’impianto. Questa consente inoltre di regolare la temperatura ambiente e la temperatura dell’acqua calda sanitaria, ma anche di effettuare una programmazione settimanale ed esaminare le statistiche sul consumo energetico, utili a comprendere eventuali aggiustamenti al proprio stile di utilizzo.

In merito alla manutenzione della pompa di calore, seppur non sia obbligatoria a livello legale per gli impianti di piccola taglia, Panasonic suggerisce di farla ugualmente. Il consiglio è quello di effettuare regolarmente la manutenzione della pompa di calore al principale scopo di preservarne il valore e le funzionalità nel tempo, dato l’importante investimento iniziale che richiede, al pari di come si effettua sul resto dei device elettronici più all’avanguardia (si pensi alle auto, agli elettrodomestici e ai vari impianti domestici). Sulle pompe Aquarea Panasonic offre i pacchetti di manutenzione Aquarea Service+, attraverso i quali le pompe di calore saranno monitorate da remoto 24/24 e sarà possibile diagnosticare eventuali problemi a distanza evitando visite non necessarie. Se si dovesse verificare un’anomalia, inoltre, il cliente verrà avvisato immediatamente e Panasonic lo aiuterà a risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Se necessario, un tecnico interverrà entro le 24 ore, sabato mattina inclusi. Un servizio che si avvale dell’aiuto affidabile ed esperto dei propri tecnici costantemente formati ed esperti.

Uno dei pregi di Panasonic è quello di offrire, tramite i suoi pacchetti per la manutenzione, l'aiuto affidabile ed esperto dei suoi tecnici costantemente formati ed esperti negli impianti, con oltre 100mila istallazioni alle spalle e 60 anni di esperienza con le pompe di calore

(*) calcolato sul costo del gas nel 2022. Fonte ENEA, https://www.enea.it/it/seguici/events/conferenza-stampa/RapportotecnicoAzioniperlariduzionedelFabbisognoNazionalediGas.pdf Dato stimato rispetto a una caldaia con rendimento medio di 0,8











