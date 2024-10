Negli ultimi giorni Panasonic – tra le aziende top player nel campo dell’elettronica di consumo – ha presentato la sua nuovissima serie di impianti di climatizzazione VRF ECOi EX MZ1 a 2 tubi pensata appositamente per il settore commerciale al di garantire all’utente finale la massima efficienza possibile ma senza tralasciare la qualità dei materiali e una compattezza in grado di adattarsi facilmente anche alle installazioni più ostiche: non a caso l’ambizione di ECOi EX MZ1 a 2 tubi è quella di fissare un nuovo – altissimo – standard nel settore, gettando le basi per la diffusione di sistemi sempre più tecnologici.

Partendo dal principio: la nuovissima gamma di impianti VRF di Panasonic è in grado di garantire un’efficienza stagionale – operando peraltro senza fatica tra i -25 e i 52 gradi – tra le più elevate delle varie soluzioni presenti attualmente sul mercato generando circa il 310,1% e il 172,4% di ηs,c – rispettivamente – in raffrescamento e riscaldamento con una singola unità da 10 HP. Tutto questo con un ingombro che per la serie ECOi EX MZ1 a 2 tubi si riduce di addirittura il 43% rispetto agli impianti simili, pur supportando fino ad un massimo di 64 unità a cascata entro i mille metri di tubature di distanza; rendendola – di fatto – la soluzione migliore per le grandi installazioni negli spazi ridotti.

Le caratteristiche della serie ECOi EX MZ1 a 2 tubi di Panasonic: dal refrigerante alla qualità dell’aria

Interessante notare che l’intera serie ECOi EX MZ1 a 2 tubi necessita del 57% in meno di refrigerante R32 (rapportato all’equivalente R410A) permettendo all’utente che lo desidera di risparmiare sull’installazione di costosi sistemi aggiuntivi di sicurezza, garantendo al contempo a chi non ne potrà fare a meno un’ampia gamma di allarmi, valvole e rilevatori di perdite perfettamente conformi agli standard EN 378 e IEC 60335-2-40.

A rendere – infine – ancora più sicura ed efficiente la gamma ECOi EX MZ1 a 2 tubi non mancano neppure le unità interne dotate dell’innovativa tecnologia nanoe™ X che migliora la qualità dell’aria, i moduli idronici per l’acqua calda e il riscaldamento, i sistemi di recupero del calore ERV e i kit per collegarla alle unità di trattamento dell’aria.

