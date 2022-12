Ponte dell’Immacolata 2022: cosa fare e dove andare?/ Sci, mercatini di Natale e…

Il ponte dell’Immacolata 2022 sarà caratterizzato da un esodo di massa da parte degli italiani. La ricorrenza cade di giovedì e, di conseguenza, in molti si concederanno quattro giorni di spensieratezza, da trascorrere lontano da casa e dagli impegni quotidiani. Addirittura, stando ai dati emersi dall’indagine condotta da Federalberghi, saranno 12.183.000 gli italiani che si metteranno in viaggio. Complice anche la neve caduta sulle montagne e l’apertura degli impianti di risalita in molte località sciistiche del nostro Paese, saranno numerosi gli appassionati degli sport invernali a migrare verso le vette nostrane.

TURISMO RELIGIOSO/ Assisi e non solo: i numeri italiani di un settore in forte crescita

Un’idea, peraltro, non così sbagliata; infatti, prima di Natale, le vacanze sulla neve costano molto meno rispetto alle settimane delle Feste. Effettuando una rapida panoramica sul web, ci si accorge della presenza di alberghi che propongono pacchetti interessanti (ci sono offerte che prevedono una spesa inferiore a 200 euro per 3/4 pernottamenti consecutivi). Insomma, un’opzione da vagliare con accuratezza, tenendo d’occhio le promozioni più convenienti da un punto di vista economico e qualitativo.

SITI UNESCO/ Il "brand" che chiede un impegno al turismo

PONTE DELL’IMMACOLATA 2022: DOVE ANDARE? LE METE ITALIANE, MA ANCHE STRANIERE

Indubbiamente, una delle città più suggestive da visitare durante il Ponte dell’Immacolata 2022 è Torino, la prima capitale d’Italia. Una città a misura di famiglie, complice anche l’abbondanza di cioccolaterie storiche nelle quali concedersi una dolce e calda coccola pomeridiana, nella quale ci si può perdere tra il fascino del Museo Egizio e del Museo Nazionale del Cinema, con quest’ultimo che sorge proprio nel cuore della Mole Antonelliana, emblema per antonomasia del capoluogo sabaudo.

Viaggi Covid-free: i paradisi sicuri/ Dalle Eolie al Pacifico: e c’è l'Escape Pass...

Non mancano alternative “made in Italy”: da Milano a Roma, da Napoli a Palermo, da Bolzano a Firenze e così via. All’estero, invece, il ponte dell’Immacolata 2022 coincide con il week-end del vin brulée e dei mercatini di Natale, fra cui quello più suggestivo, denominato “Marché de Noel de la Defènse”. Menzione particolare anche per Bruxelles: la Grande-Place viene colorata dai mercatini natalizi e dalle leccornie gastronomiche (dolci, cioccolato, zuppe e chi più ne ha, più ne metta!).

PONTE DELL’IMMACOLATA 2022: I SUGGESTIVI MERCATINI DI NATALE IN GERMANIA

Sempre per gli esterofili, complice anche la ritrovata possibilità di viaggiare e di spostarsi dopo gli anni, difficili, della pandemia di SARS-CoV-2 e dei lockdown, il ponte dell’Immacolata 2022 potrebbe anche fare rima con “Germania”, autentico regno dei mercatini di Natale, disseminati in tutte le città della nazione europea. Ma non solo: lungo la “strada delle Fiabe” potrete visitare le località più suggestive del Paese e cadere vittime del fascino esercitato dalla landa tedesca.

Da ultimo (ma, ripetiamo, sono solo consigli: il novero dei luoghi da visitare in occasione del ponte dell’Immacolata 2022 è infinito) c’è l’intramontabile Barcellona: qui avrà luogo la Fiera de Santa Lucia, mercatino natalizio tanto caratteristico quanto poco conosciuto nel Vecchio Continente. Inoltre, la Catalogna, oltre a offrire paesaggi sempre suggestivi, garantisce numerose opportunità di divertimento, alle quali affidare il proprio tempo libero.











© RIPRODUZIONE RISERVATA