Ponte Genova, oggi posa ultima campata viadotto Polcevera/ Nuovo Morandi verso varo

Verrà posata quest’oggi l’ultima campata del nuovo ponte di Genova sul Polcevera, quello che andrà a sostituire il tristemente noto Morandi, collassato su stesso il 14 agosto del 2018, e causante la morte di 41 persone innocenti. Da oggi il nuovo viadotto sarà “visibilmente” completato, in quanto verrà appunto posata l’ultima trave in acciaio, per l’esattezza la diciannovesima, che andrà a collegare le pile numero 11 e 12 dello stesso ponte. La trave si trova al momento a 40 metri d’altezza, “bloccata” a un metro e mezzo dal traguardo, in vista appunto della cerimonia di oggi. Si chiuderanno così fra poche ore i 1.067 metri del nuovo viadotto, un nuovo evento mediatico e simbolico dopo la demolizione del primo pezzo, il primo getto, il primo varo, e via discorrendo. Da oggi i lavori entreranno nella fase finale, visto che il ponte da grezzo come è allo stato attuale, verrà a poco a poco completato con i vari guardrail, l’illuminazione, la posa dell’asfalto, e la segnaletica, fino all’inaugurazione finale prevista per la fine del mese di luglio, in piena estate.

PONTE GENOVA, OGGI POSA ULTIMA CAMPATA: LE PAROLE DI PIANO

All’evento assisteranno le massime cariche dello stato, a cominciare dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte (ieri a Milano), arrivando fino al ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Paola De Micheli, che ieri ha parlato del cantiere del Ponte di Genova come uno dei simboli dell’Italia che ha saputo andare avanti nonostante l’emergenza coronavirus. Ci saranno ovviamente anche le autorità locali, a cominciare dal sindaco di Genova, Bucci, commissario straordinario per l’emergenza Genova, passando per il governatore della regione Liguria Giovanni Toti, e arrivando fino al prefetto genovese Carmen Perrotta. “Non è un miracolo, ma la conferma che le competenze in Italia ci sono, basta dare loro spazio – sono le parole in vista del grande “varo” da parte di Renzo Piano, l’archistar che ha disegnato il nuovo ponte, intervistato da Silvia Balducci – bisogna applicare questa energia allo stato normale delle cose, senza aspettare la tragedia. È qui il punto, l’Italia è capace di questo. È un momento importante, ma non può essere una festa perchè non bisogna mai dimenticare da cosa nasce. Da una terribile tragedia”.



