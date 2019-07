Ponte Morandi, “problemi sicurezza da 10 anni”/ Financial Times “Difetto nelle travi”

Il Ponte Morandi ha avuto problemi di sicurezza prima del disastro. Lo dice un rapporto commissionato da Atlantia, società controllata dal gruppo Benetton che il governo ha scelto per il salvataggio di Alitalia. Questi problemi sono emersi nei dieci anni che hanno preceduto il collasso, ma secondo Atlantia non richiedevano un intervento urgente. Il report è stato visionato dal Financial Times, che ha lanciato lo scoop. La società infatti non ha reso pubblico il contenuto del suo rapporto, ma lo ha consegnato agli inquirenti. Il quotidiano britannico però è entrato in possesso del documento e ha parlato con alcune fonti interne ad Atlantia, scoprendo uno spaccato inedito di quanto accaduto. E scrive che «alcune persone vicine al consiglio di amministrazione» di Atlantia hanno detto che «il rapporto fu presentato in tutta fretta, senza lasciare il tempo necessario per assorbire i contenuti del documento».

PONTE MORANDI, “PROBLEMI SICUREZZA DA 10 ANNI”

Secondo queste fonti interne, la risposta di Atlantia al disastro del Ponte Morandi fu «disorganizzata». Ad esempio, ci volle più di una settimana per organizzare una riunione del CdA. Il Financial Times ha scritto anche che fonti informate hanno fatto sapere loro «che il comitato controllo e rischi di Atlantia aveva richiesto il rapporto a settembre per determinare se l’azienda fosse o meno responsabile di eventuali carenze». Tenendo conto di una scala di valutazione da 10 a 70, era indicato un intervento classificato 60. Emerse un problema alle travi, scoperto per la prima volta nel 2011 e in fase di test supplementari ancora nel 2018. Atlantia ha fatto sapere al quotidiano britannico che il grado di rischio 50 non indica un problema di sicurezza e permette di pianificare un intervento nell’arco di 5 anni. Quindi, sostiene la società, «nessuna analisi o relazione aveva fatto immaginare che fosse necessario un intervento urgente».

