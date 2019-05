Pontelangorino, uccise genitori con amico/ Il fratello scrive un libro sull’omicidio

Alessandro Vincelli rompe il silenzio sull’efferato omicidio dei genitori, morti per mano del fratellastro Riccardo e dell’amico del cuore di lui, Manuel Sartori. Il ragazzo non ha mai voluto parlare finora di questa vicenda «per il modo in cui è stata narrata dai giornali e dalle televisioni». Lo aveva spiegato a CronacaQui nei giorni scorsi, spiegando di aver affidato la ricostruzione del delitto di Pontelangorino al romanzo “Il branco di Icaro”. Con il libro vuole affrontare il complesso di elementi in cui è maturato l’omicidio dei suoi genitori, avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2017. Dopo oltre due anni e mezzo Alessandro Vincelli ha spiegato che il fratellastro gli aveva confessato di aver cominciato a spacciare hashish il giorno di Natale. «Pensavo di aver risolto quel problema, ma non mi aveva rivelato l’orribile piano che avrebbe portato a termine solamente due settimane dopo».

UN LIBRO SULL’OMICIDIO DI PONTELANGORINO

Il delitto di Pontelangorino rivive dunque nel libro “Il branco di Icaro”, il romanzo verità che Alessandro Vincelli ha scritto per raccontare la storia oscura, quella dell’omicidio del padre Salvatore e di sua moglie Nunzia di Gianni. Tra le pagine del romanzo, già in libreria, Alessandro svela le ragioni che potrebbero aver portato il fratellastro ad ideare il tragico piano. Il racconto ripercorre la vita degli adolescenti fino ai giorni immediatamente successivi all’omicidio. «Mio fratello all’età di sedici anni ha pagato un suo amico d’infanzia per uccidere nostro padre e sua madre. Dopo aver tratto le mie conclusioni, ho deciso di scrivere questa versione romanzata dei fatti, basata sulle innumerevoli chiacchierate avute con mio fratello durante il corso della nostra vita e su numerose storie di cronaca riguardanti i suoi coetanei». Il suo obiettivo ora è aiutare ragazzi e genitori a comprendere meglio le trappole dell’adolescenza, quella in cui è caduta il fratello.

