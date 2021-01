Ponti e feste 2021, calendario completo/ Pochi weekend lunghi: Pasqua e 1 Maggio…

Non sarà un anno particolarmente lusinghiero il 2021 dal punto di vista dei ponti. Le feste rosse, infatti, cadranno perlopiù in mezzo alla settimana, impedendo a quanti sono in cerca dell’occasione giusta per fare una vacanza di pianificare con tutto comodo il proprio viaggetto (Covid permettendo). Ma andiamo a vedere nel dettaglio il calendario delle festività 2021 e i possibili ponti.

Si parte ovviamente dal Capodanno, che cade di venerdì, e consentirà a molti di fare un ponte a casa fino a giorno 3 gennaio, domenica. L’Epifania quest’anno cade mercoledì 6 gennaio: impossibile dunque sperare di allungare fino al fine settimana senza sprecare giorni molti giorni di ferie. Per vedere i giorni del calendario tingersi di rosso dopo questa scorpacciata natalizia bisognerà attendere Pasqua e Pasquetta, che quest’anno capitano domenica 4 e lunedì 5 aprile.

PONTI E FESTE 2021, WEEKEND LUNGHI? POCHI…

Perso anche il 25 aprile: la Festa della Liberazione 2021 capita di domenica. Dimenticate poi l’ambizione di fare il famoso “ponte del primo”. La Festa del Lavoro caduta nel 2020 di venerdì era l’ideale per fare un bel weekend fuori porta, ma il lockdown ha disinnescato qualsiasi ambizione. Nel 2021 potrete al massimo fare sabato (1 maggio) e domenica 2 nella casa al mare in caso di bel tempo. La Festa della Repubblica, in calendario il 2 giugno, è in programma di mercoledì: se vorrete fare un viaggetto dovrete mettere in conto di prendere a piene mani dal vostro bagaglio di ferie. Gli studenti di Umbria e Lazio sono privilegiati visto che le loro scuole resteranno chiuse dal 31 maggio fino al 2. Altri si accoderanno?

Sfortuna vuole che anche Ferragosto cada di domenica. Per trovare un altro giorno rosso dovremo poi attendere fino al primo novembre, giorno di Ognissanti, che nel 2021 cade di lunedì, consentendo dunque ai più fortunati di fare un tris di riposo: sabato 30 ottobre, domenica di Halloween e 1 novembre. L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione, cade di mercoledì. Disdetta anche per 25 e 26 dicembre: Natale 2021 sarà di sabato, mentre Santo Stefano sarà “perso” poiché domenica.

ECCO IL CALENDARIO COMPLETO DEI GIORNI FESTIVI DEL 2021

1 gennaio 2021: Venerdì – Capodanno

6 gennaio 2021: Mercoledì – Epifania

4 aprile 2021: Domenica – Pasqua

5 aprile 2021: Lunedì – Pasquetta

25 aprile 2021: Domenica – Festa della Liberazione

1 maggio 2021: Sabato – Festa del lavoro

2 giugno 2021: Mercoledì – Festa della Repubblica

15 agosto 2021: Domenica – Ferragosto

1 novembre 2021: Lunedì – Ognissanti

8 dicembre 2021: Mercoledì – Immacolata

25 dicembre 2021: Sabato – Natale

26 dicembre 2021: Domenica – Santo Stefano

© RIPRODUZIONE RISERVATA